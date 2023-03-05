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Yaşam O anlar cep telefonu kamerasında! Beyoğlu’nda taksi alev alev yandı
Yaşam

O anlar cep telefonu kamerasında! Beyoğlu’nda taksi alev alev yandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir ticari taksi alev alev yandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 08:02:00 -

Beyoğlu Tarlabaşı’nda ticari taksi alev alev yandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda henüz bilinmeyen bir sebeple ticari taksinin ön kısmında meydana geldi. Aracının yandığını fark eden şoför kendini araçtan dışarı zor attı. Araçta yangın büyürken etraftaki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan ticari taksiyi kısa sürede söndürdü. Yangında ölü ya da yaralı olmazken araçta büyük hasar oluştu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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