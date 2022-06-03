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Gündem O alçaklar işte şimdi hapı yuttu! Bakalım bu kez ne halt edecekler
Gündem

O alçaklar işte şimdi hapı yuttu! Bakalım bu kez ne halt edecekler

AK Parti, stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 16:27:00 -
O alçaklar işte şimdi hapı yuttu! Bakalım bu kez ne halt edecekler

AK Parti tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Fiyatları etkileme, mal-hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılması vb. içeren 24 maddelik teklifimizi Meclis'e sunduk" dedi.

 

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