O alçaklar işte şimdi hapı yuttu! Bakalım bu kez ne halt edecekler
AK Parti, stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu.
AK Parti tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Fiyatları etkileme, mal-hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılması vb. içeren 24 maddelik teklifimizi Meclis'e sunduk" dedi.