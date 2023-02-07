O alçaklar ifşa edilsin! Millet yüzlerine tükürmek istiyor

"Deprem olur olmaz battaniye, çadır, ilk yardım malzemeleri, bot gibi acil yardım malzemelerine astronomik zaman yapanlar ortaya çıktı. Borsada çimento şirketlerinin kağıtları tavana yapıştırıldı. Deprem bölgelerine giden bazı otobüs firmaları biletlere zam yaptı" ifadelerini kullanan Habertürk yazarı Kemal Öztürk, "Bunlar ibreti alem için, milletin yüzüne tükürmesi için ifşa edilmeli" dedi. Öztürk, özetle şunları kaydetti:

"(...) Çürük binalar gibi depremde bir de çürük ahlaklı insanlar çöker.

Deprem olur olmaz battaniye, çadır, ilk yardım malzemeleri, bot gibi acil yardım malzemelerine astronomik zaman yapanlar ortaya çıktı.

Borsada çimento şirketlerinin kağıtları tavana yapıştırıldı.

Deprem bölgelerine giden bazı otobüs firmaları biletlere zam yaptı…

Ne oluyor?

İşte bu düşük çürük binalar gibi, çürük ahlaklı insanların depremde çökmesidir.

(...) Bunları öyle öfkeyle yazıp, öfkeyle konuşup geçmeyelim.

Bu kurtarma telaşı, bu yaralılar, bu enkaz altında kalan insanlarımız kurtarıldıktan sonra bu iki çürük yapıya devlet hesap sormalı.

Neyse ki bakanlıklar bunu beklemeden çürük ahlaklı insanların peşine düştü ve fahiş zam yapan fırsatçılar için inceleme başlattı.

Lakin çöken hastane, kamu binası ve çürük inşaat yapan kişilerden de hesap sorulmalı.

Bunlar ibreti alem için, milletin yüzüne tükürmesi için ifşa edilmeli. (…)"