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Gündem O alçak, çocukları da öldürmek istemiş
Gündem

O alçak, çocukları da öldürmek istemiş

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla acımasız bir şekilde öldüren Can Göktuğ Boz'u İstanbul Ataşehir'deki komşuları anlattı. Komşuları, Türkiye'nin gündemine oturan katille ilgili "Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş. Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 13:44:00 -
O alçak, çocukları da öldürmek istemiş

Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'u İstanbul Ataşehir'deki komşuları anlattı. Can Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişler. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş" dedi. 

Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'i (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Can Göktuğ Boz, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada ifadesi alınan saldırgan, adliyeye sevk edildi. Zanlı Göktuğ Boz, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitedeki komşuları uzun süredir yaşadıklarını anlattı. 

"Sürekli bağırıyordu, gece gündüz bağırıyordu"

Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan bir kişi, "Sürekli bağırıyordu gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş. Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" diye konuştu. 

"Evinde çok sayıda kesici alet varmış"

Göktuğ Boz'un bir başka komşusu "Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı" dedi.

"3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup, sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu"

Göktuğ Boz'un komşusu Bahar Akkanat "Benim yan bloğumda oturuyordu. 6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş" şeklinde konuştu.

 

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