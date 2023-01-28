O afiş CHP Genel Merkezine asıldı! İsmail Saymaz bile çıldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihini resmen açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs 2023'te yapılacağını belirterek 'Yeter, söz de, karar da milletin' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim tarihini duyururken Demokrat Parti’nin 1950 genel seçimleri kampanyasında kullandığı, CHP zulmüyle mücadelenin bir sembolü haline gelen “Yeter! Söz milletindir!” sloganını kullandı.

Demokrat Parti'nin CHP'ye karşı kullandığı slogana sahip çıktı

Türkiye, 14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine hazırlanılırken, CHP Genel Merkez binasına dikkat çeken bir afiş asıldı.

Merhum Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti’nin 1950 seçimlerinde dönemin iktidarı CHP’ye karşı kullandığı “Yeter! Söz milletindir” sloganı bugün CHP Genel Merkezine asıldı.

CHP'nin 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'ye karşı sandığa gömüldüğü slogana sahip çıkarak bunu genel merkezine asması dikkat çekti.

CHP'nin bu hamlesi çok sayıda tartışmayı da beraberinde getirirken CHP'li gazeteci İsmail Saymaz bile tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Saymaz, ana muhalefete karşı sert ifadeler kullandı. Saymaz "CHP'nin "Yeter söz milletindir" sloganı ve işaretini kullanmasını hatalı buluyorum. Bu slogan ve işaret DP'nin CHP iktidarını devirmesini sembolize ediyor. Bugünkü CHP reddi miras yapmadığına göre neden yenilgisini ifade eden sloganı benimser? Yenilginin sloganıyla zafer olmaz." eleştirisinde bulundu.