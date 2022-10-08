O adım atıldı, AB Türkiye'ye muhtaç hale geldi!

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Türkiye'nin Libya ile yaptığı enerji anlaşmasına işaret ederek, "Türkiye daha önce Libya ile kıta sahanlığı anlaşması yaparak bunun altyapısını hazırlamıştı. Şimdi Rum yönetiminin hak iddia ettiği birçok arama bölgesi Türkiye ile Libya’nın hâkimiyetine geçti. Artık Doğu Akdeniz’de istediğimiz gibi doğalgaz ve petrol araması yapacağız" dedi.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının karayoluyla kullanılması gerektiğini kaydeden Batırel, "Görüyorsunuz değil mi, enerjisi tükenen bizi yıllarca arasına almayan koskoca Avrupa Birliği Türkiye’ye muhtaç. Büyüklerimiz ne güzel söylemiş. Evladım ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin!.." diye ifade etti.