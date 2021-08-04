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Dünya NYT: FDA, Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına gelecek ay tam onay verebilir
Dünya

NYT: FDA, Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına gelecek ay tam onay verebilir

New York Times gazetesi, ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına gelecek ay tam onay vermeyi planladığını yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 07:56:00 -
NYT: FDA, Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına gelecek ay tam onay verebilir

ABD ilaç firması Pfizer ile Alman ortağı BioNTech, acil kullanım onayı aldığı Kovid-19 aşısının 16 yaş ve üzerine uygulanmak üzere tam onayı için mayıs ayında FDA'ya başvuruda bulundu.

New York Times gazetesinin haberine göre, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının tam onayı için zaman çizelgesini hızlandıran FDA, süreci gelecek ayın başında tamamlamayı hedefliyor.

​​​​​​​FDA, daha önce aşının tam onay almasının kamuoyunda daha fazla güven uyandıracağının farkında olduğu açıklamasında bulunmuştu.

FDA'ın Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından ABD'de bazı üniversite ve hastanelerin, Savunma Bakanlığının ve San Francisco kentinin aşıyı zorunlu kılması bekleniyor.

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020'de pandemi ile mücadele için FDA tarafından "acil kullanım onayı" verilmişti.

 

 

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