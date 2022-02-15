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Spor Nwakaeme sözleşmesini yenileyecek mi?
Spor

Nwakaeme sözleşmesini yenileyecek mi?

Trabzonspor'un yıldız futbolcu Nwakaeme ile sözleşme konusunda pazarlıklar resmen başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 11:40:00 -
Nwakaeme sözleşmesini yenileyecek mi?

Trabzonspor'un yıldız futbolcu Nwakaeme ile sözleşme konusunda pazarlıklar resmen başladı. Bordo-mavililer daha önce 1 milyon Euro'su bonus olmak üzere 2 milyon 500 bin Euro önermişti. Nijeryalı futbolcunun menajerini Trabzon'a getiren yönetim bu sözleşme sürecini bu hafta bitirmek istiyor. 
Karadeniz ekibinde sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki Anthony Nwakaeme ile pazarlıklar resmen başlıyor.

2.5 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ

Bordo mavili yönetim, 3 yıllık yeni kontrat yapmak istediği Nijeryalı yıldıza daha önce 1 milyon Euro'su bonus olacak şekilde 2 milyon 500 bin Euro önermişti.

Menajerini Trabzon'a getiren 32 yaşındaki oyuncunun, imza atmaya sıcak baktığı öğrenildi. Görüşmeleri bu hafta içi Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun gerçekleştireceği öğrenildi.

 

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