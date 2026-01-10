  • İSTANBUL
SON DAKİKA
NVIDIA'dan otonom sürüş atağı: San Francisco'da 'Level 2++' testi
Teknoloji

NVIDIA’dan otonom sürüş atağı: San Francisco’da ‘Level 2++’ testi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
NVIDIA’dan otonom sürüş atağı: San Francisco’da ‘Level 2++’ testi

NVIDIA, geliştirdiği otonom sürüş sistemini ABD’nin en yoğun şehirlerinden biri olan San Francisco’nun trafiğinde test ederek ‘Level 2++’ sürüş kabiliyetini gerçek şehir koşullarında sergiledi.

Test sürüşleri sırasında, araç direksiyon kontrolü, hız ayarlama, frenleme ve şerit takibi gibi temel sürüş görevlerini büyük ölçüde kendi başına gerçekleştirdi. Yoğun trafik, yaya geçitleri, bisikletliler ve ani dur-kalk durumları gibi zorlu senaryolar, sistemin istikrarlı performansını gözler önüne serdi. Bu tür karmaşık koşullarda, NVIDIA’nın geliştirdiği teknolojinin sağladığı destek, dikkat çekici bir gelişim gösteriyor.

LEVEL 2++ SÜRÜŞ SEVİYESİ NEDİR?

Level 2++ olarak adlandırılan sürüş seviyesi, resmi olarak hala Seviye 2 sürücü destek sistemleri arasında yer alıyor. Bu durum, sürücünün her an direksiyon başında olması ve gerektiğinde kontrolü devralması gerektiği anlamına geliyor. Ancak NVIDIA’nın sistemi, standart Level 2 teknolojilerine kıyasla daha gelişmiş bir sürüş desteği sunarak karmaşık şehir trafiğinde daha fazla sorumluluk alabilme kapasitesine sahip. Bu durum, sürücülerin daha az stresle şehir içi yolculuk yapmasına olanak tanıyabilir.

MERCEDES-BENZ İLE İŞBİRLİĞİ

NVIDIA’nın bu otonom sürüş teknolojisinin, 2026 yılının sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan yeni Mercedes-Benz CLA modelinde kullanıma sunulması bekleniyor. Söz konusu sistem, Mercedes-Benz’in MB.Drive Assist Pro adlı sürüş destek paketi içinde yer alacak. Yeni CLA’da yer alacak bu teknoloji, özellikle şehir içi kullanımda sürücülerin yükünü azaltmayı hedefliyor. Trafikte dur-kalk sürüş, şerit takibi ve hız kontrolü gibi işlemlerin sistem tarafından yönetilmesi amaçlanıyor.

GELİŞMİŞ ALGILAMA VE YAPAY ZEKA ALTYAPISI

NVIDIA’nın otonom sürüş sistemi, araç çevresini algılamak için kamera, radar ve diğer sensörlerden gelen verileri gerçek zamanlı olarak işliyor. Yapay zeka destekli yazılım, yayalar ve diğer araçlarla etkileşimleri analiz ederek sürüş kararları alabiliyor. Şirket yetkilileri, bu teknolojinin tam otonom sürüşten ziyade sürücü destekli güvenli sürüşü hedeflediğini vurguluyor. Ancak sistemin, gelecekte daha ileri seviye otonom çözümlerin gelişimine zemin hazırlayacağı ifade ediliyor.

OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİNDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

NVIDIA’nın San Francisco’daki testleri, şehir içi trafikte gelişmiş otonom sürüş sistemlerinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Teknolojinin seri üretim araçlara entegre edilmesiyle birlikte, önümüzdeki yıllarda şehir içi sürüş deneyiminin önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Bu durum, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir trafik ortamı sağlamayı hedefliyor.

