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Gündem 'Nutuk' soruşturmasında karar verildi
Gündem

'Nutuk' soruşturmasında karar verildi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Nutuk'un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, ilçe milli eğitim müdürü görevinden alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 14:18:00 -
'Nutuk' soruşturmasında karar verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki "Nutuk"un dağıtımına yönelik iddialara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe milli eğitim müdürünün yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya da yansıyan yazışmasına ilişkin olarak Maarif Müfettişleri tarafından soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, müfettiş soruşturması neticesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürünün yöneticilik görevinden alındığı duyuruldu.

 

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