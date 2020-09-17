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Gündem Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!
Gündem

Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!

Nutella’nın sosyal medyadaki ‘helal değiliz’ skandalından sonra Ordu Belediye Başkanı ve eski bakan Hilmi Güler çok ses getiren bir paylaşıma imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:57:00 -
Nutella’nın ‘helal değiliz’ skandalına göndermeli paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde Nutella firması sosyal medyadan ‘helal değiliz’ açıklaması yapınca çok tepki görmüştü. Tepkilerin ardından bir açıklama daha yaparak ‘yüzde 90 helaliz’ diyerek kendilerine ayrı bir tepki ortamı daha oluşturmuşlardı.

Tüm bu gelişmelerin üzerine Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler sosyal medya hesabı twitter üzerinden Nutella’ya göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Bizim safımız yıllardan beri belli diyen Hilmi Güler, hem yerli hem helal açıklaması yaparak Nutella yerine alınması gereken ürünlerin fotoğrafını paylaştı.

Firmanın bu cevabı üzerine Türkiye’de Giresun’dan sonra en fazla fındık üreten Ordu’dan cevap gecikmedi. Hilmi Güler Ordu’da üretilen yerli ve helal ürünlerin paylaşımını yaptı.

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