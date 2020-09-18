İtalyan sermayeli Ferrero şirketi, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Nutella, Kinder Pingui ve Kinder Süt Dilimi adlı markaları üretmeye başladı. Dünyaca ünlü çikolata firması Nutella ürünlerinin helal sertifikaya sahip olup olmadığı merak ediliyordu. Çeşitli kez gündeme gelen Nutella, ürünlerinde domuz yağının olduğu iddialarıyla çok kez gündem oluyordu. Sosyal medya üzerinden vatandaşlar Nutella, ürünlerinde helal sertifika kullanıp kullanmadığı soruldu. Bu soruya Nutella’nın sosyal medya hesabı üzerinden ‘hayır helal değiliz’ cevabı geldi. Bu cevap karşısında Nutella’ya gelen tepkiler üzerine Nutella Twitter üzerinden özür dilemek zorunda kaldı.

Nutella'nın fabrikası nerede?

Nutella çikolatanın fabrikası Manisa'dadır. Nutella çikolatanın sahibi Ferrero şirketinde çalışan işçiler çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitmişlerdi.

Nutella’dan gelen cevaptan sonra Nutella helal değil mi? Nutella helal mi, haram mı? Nutella nerede üretiliyor, içinde neler var? Soruları da araştırılan konulardan biri oldu.

Nutella içinde ne var?

Nutella’nın ambalajında geçen İçindekiler şu şekilde belirtilmiş: Şeker, bitkisel yağ (palm), fındık (%13), yağsız süt tozu (%8,7), yağı azaltılmış kakao tozu (%7,4), emülgatör: lesitin (soya, ayçiçek), aroma verici (vanilin).