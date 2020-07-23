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Gündem

Nusret, Miçotakis'in izniyle Yunanistan'a gitti

Mikonos Belediye Başkanı, Nusret'in adadaki işletmesine gelebilmesi için Başbakan Miçotakis'i arayıp özel izin aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 21:08:00 -
Nusret, Miçotakis'in izniyle Yunanistan'a gitti

Koronavirüs nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki kapıların kapalı olmasına rağmen Nusret Gökçe, Mikonos'a özel izinle ayak bastı.

Nusret'in adaya gidebilmesinde, Mikonos Belediye Başkanı büyük rol oynadı.

Miçotakis'ten özel izin aldı

Nusret'in mekanda olduğu günlerde ada ekonomisinin hareketlendiğinin farkına varan Mikonos Belediye Başkanı, Yunanistan Başbakanı Miçoktakis'i arayarak Nusret için özel izin aldı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün yazısına göre; Yunan hükümetinin izin vermesinin ardından Nusret Gökçe, Mikonas'a gitti.

 

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