Nusret, Miçotakis'in izniyle Yunanistan'a gitti
Mikonos Belediye Başkanı, Nusret'in adadaki işletmesine gelebilmesi için Başbakan Miçotakis'i arayıp özel izin aldı.
Koronavirüs nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki kapıların kapalı olmasına rağmen Nusret Gökçe, Mikonos'a özel izinle ayak bastı.
Nusret'in adaya gidebilmesinde, Mikonos Belediye Başkanı büyük rol oynadı.
Miçotakis'ten özel izin aldı
Nusret'in mekanda olduğu günlerde ada ekonomisinin hareketlendiğinin farkına varan Mikonos Belediye Başkanı, Yunanistan Başbakanı Miçoktakis'i arayarak Nusret için özel izin aldı.
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün yazısına göre; Yunan hükümetinin izin vermesinin ardından Nusret Gökçe, Mikonas'a gitti.