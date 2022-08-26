Nuri Şahin bu akşam bir ilki yaşayacak!

Antalyaspor'da Futbol Sorumlusu görevini sürdüren Nuri Şahin, çok istediği UEFA A Lisansını almayı başardı. Bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçında kariyerinde ilk kez antrenör olarak sahaya çıkacak.

Antalyaspor'da Nuri Şahin sevinci yaşanıyor. UEFA A Lisansı olmadığı için futbolcu kimliğiyle takımın başında olan Nuri Şahin, çok istediği lisansı cebine koydu. Bu gelişmenin ardından bu akşam oynanacak Gaziantep FK maçında bir ilk yaşanacak.

İLK KEZ ANTRENÖR OLARAK SAHAYA ÇIKACAK

Süper Lig'in ilk 3 haftasında oynanan Galatasaray, Ümraniyespor ve Trabzonspor karşılaşmalarında idareci göreviyle yedek kulübesinde oturan Nur Şahin, bugün oynanacak Gaziantep FK maçında ilk kez antrenör olarak sahaya çıkacak.



