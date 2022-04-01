Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu şehitleri Azerbaycan’da anıldı

YENİ AKİT ANKARA

Anma toplantısının açılışında Türk Aksakallılar Birliği Teşkilat Kurulu Başkanı, Tıp Bilimleri Doktoru Akademisyen Sudeyif İmamverdiyev, 30 Mart - 3 Nisan 1918 tarihleri arasında Azerbaycanlıların etnik ve dini aidiyetleri nedeniyle soykırıma uğradığını belirterek, Ermenilerin yandaşları Bakü'nün ciddi desteğiyle işledikleri kanlı olaylar sonucunda yerleşim yerlerinin, tarihi eserlerin, camilerin ve mezarlıkların tahrip edildiğini söyledi. Sudeyif İmamverdiyev, Milli Önder Haydar Aliyev'in 26 Mart 1998 tarihli talimatıyla Bakü vilayetinin farklı bölgelerinin yanı sıra Karabağ, Nahçıvan, Şamahı, Guba, Haçmaz, Lenkeran, Salyan, Zengazur ve diğer bölgelerde işlenen katliamların siyasi bir değerlendirmesinin yapıldığını söyledi.

Ermenilerin Türklere karşı uyguladığı soykırım anlatıldı

Toplantıda konuşan Türk Aksakallılar Birliği Teşkilat Kurulu üyeleri, tarihin farklı dönemlerinde Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı işledikleri kanlı suçların yanı sıra tarihi mimari ve dini anıtların vandalizminden bahsetti. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 18 Ocak 2018'de “Azerbaycanlıların 1918'deki Soykırımının 100. Yıldönümü” konulu bir kararname imzaladığı ve ayrıca 30 Aralık'ta Guba'da Soykırım Anıt Kompleksi'nin kurulmasına ilişkin bir kararname imzalandığı kaydedildi. 2009’da imzalanan kararnameye göre Guba'da Soykırım Anıt Kompleksi kuruldu.

Haydar Aliyev Vakfı’nan soykırım gerçeğini dünyaya anlattığı projeler ele alındı

TAİB temsilcileri, Azerbaycan Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehriban Aliyeva'nın liderliğinde Haydar Aliyev Vakfı'nın soykırım gerçeğini dünya kamuoyuna anlatmak için yürüttüğü projelere de dikkat çekti. Türk Aksakallılar Birliği'nin yabancı ülkelerde düzenlediği etkinliklerin ve Ermenilerin Azerbaycanlılara karşı yaptığı mezalimlerin çokça tartışıldığı kaydedildi. Etkinlikte, Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'a gelişinin Ermenilerin yaptığı katliamların önlenmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı.

Toplantıda, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muzaffer Başkomutanı İlham Aliyev liderliğindeki yiğit Azerbaycan Ordusu'nun 44 günlük Vatanseverlik Savaşı sırasında işgal ettiği kadim topraklarımızı özgürleştirdiği ve şehitlerimizden intikam aldığı belirtildi.