Nuri Karahasanoğlu merhum ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'nu anlattı! Karahasanoğlu ağabeyin medya çalışanlarına nasihati..

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Akit TV, merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin çalışma odasını görüntüledi.

Yayında merhum ağabeyinin çalışma temposunu anlatan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, "Mustafa bey çok hassas, çok tertipli bir insandı. Günlük faaliyetlerini ajandasında not alırdı. İçeride de dinlenme odası var ama ben hiç dinlendiğine şahit olmadım. Devamlı yoğun bir tempoda çalışırdı." dedi.

Medya çalışanlarına nasihati

Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin medya çalışanlarına nasihatini de aktaran Nuri Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Medya sektöründe görev alan arkadaşlara nasihatte bulunur, "Hiçbir zaman düşüncenizden, anlayışınızdan taviz vermeyin. Tavizsiz, cesaretli dik duruşunuzu her zaman sergileyin. Başarıyı böyle yakalarsınız" derdi.