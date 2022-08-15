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Gündem Nuri Karahasanoğlu merhum ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'nu anlattı! Karahasanoğlu ağabeyin medya çalışanlarına nasihati..
Gündem

Nuri Karahasanoğlu merhum ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'nu anlattı! Karahasanoğlu ağabeyin medya çalışanlarına nasihati..

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu merhum ağabeyi Mustafa Karahasanoğlu'nu anlattı. Nuri Karahasanoğlu, Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin yoğun tempoda çalıştığını ifade ederek, "Ben hiç dinlendiğine şahit olmadım." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 21:33:00 - 2022-08-16 00:03:22

 Yeniakit.com.tr 

Akit TV, merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin çalışma odasını görüntüledi.

Yayında merhum ağabeyinin çalışma temposunu anlatan Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu, "Mustafa bey çok hassas, çok tertipli bir insandı. Günlük faaliyetlerini ajandasında not alırdı. İçeride de dinlenme odası var ama ben hiç dinlendiğine şahit olmadım. Devamlı yoğun bir tempoda çalışırdı." dedi.

Medya çalışanlarına nasihati

Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin medya çalışanlarına nasihatini de aktaran Nuri Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Medya sektöründe görev alan arkadaşlara nasihatte bulunur, "Hiçbir zaman düşüncenizden, anlayışınızdan taviz vermeyin. Tavizsiz, cesaretli dik duruşunuzu her zaman sergileyin. Başarıyı böyle yakalarsınız" derdi.

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Yorumlar

Abdullah biri

Allah ne der diye yaşayanı VEZİR eder. Kullar ne der diye niyetleneni bile kullar arasında REZİL eder. Nasihatından ben bu anafikri anladim.

Gazeteci

Tek nasihat, tam manası ile bir NAFTUJIZIM. yani bütün aile fertleri aynı şirkette, yani hepsinin gazetecilik kabiliyetleri varmı sorulmadan. Bumu verecegi ÖRNEK?. her halde bu sebepten Yeni Akit ,Türk Medyasının ,UTAN VERICI KARA YÜZÜ olarak anılır. Yalan ve iftira üreten, bilakiis meslekdaşlsrına karşı igrenc davranışı ile ün salmış. Bir gazetecik.
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