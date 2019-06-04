0553 313 94 23

Nurettin Canikli: İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İmamoğlu’na ağır suçlamalarda bulunmalarına rağmen çıkıp hiçbirini yalanlamadığını söyleyen Canikli, “Beyni bu milletin emrinde değil, çıkıp bunu bile söylemiyor. Olur mu öyle şey, ben her şeyimle Türk milletine aitim demiyor, diyemiyor" dedi.

04 Haziran 2019 Salı 18:03
Nurettin Canikli: İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Giresunluların İstanbul’da nüfus yoğunluğuna dikkat çekerek, Giresun’un milli kahramanı Topal Osman Ağa'dan örnek verdi.

Canikli, “Topal Osman Ağa’nın Kurtuluş Savaşı döneminde Pontuslulara karşı, bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin bir benzeri şu anda yine biz torunları tarafından bu mücadelenin verilmesiyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu böyle bir yükle, böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. O zaman Topal Osman Ağa hangi amaçla kime karşı bu mücadeleyi vermişse şimdi de aynı hain projeyi hayata geçirmek isteyenlere karşı o projeyi inşallah biz akamete uğratmak için Giresunlular olarak bu çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Projenin detayında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun olduğunu ifade eden Canikli, şöyle devam etti:

“Yani hiç gerçekle alakası olmayan yönünü, olmayan daha doğrusu yönünü cilalayıp, parlayıp, kamuoyuna aktardılar, yansıttılar ve kamuoyunu ikna etmeyi de belli ölçüde başarılı oldular. Ama artık bütün o ilk andaki şaşkınlık, karışıklık ortadan kalkınca, ne olup bittiğini millet sorgulamaya başlayınca gerçeklerle yüz yüze geldik, herkes geldi, gelmeye başladı. Artık onların özel yetiştirilmiş, bu amaç için koçbaşı olarak kullanılmak üzere yetiştirilmiş özel bir proje olduğu bugün ayan beyan ortada.”

İmamoğlu’na ağır suçlamalarda bulunmalarına rağmen çıkıp hiçbirini yalanlamadığını söyleyen Canikli, “Yani Yunan medyasında olan biten olayları 'ya olur mu ne alakası var, işte onlarla benim hiçbir alakam yoktur, o ziyaretlerimin amacı budur ya da Makarios’un heykelini dikmemin amacı budur. Tabii aynı şekilde Papandreu’nun kendisini özel olarak ziyarete gelmesinin amacı budur' diye makul, mantıklı herkes tarafından kabul edilebilecek açıklamalar yapması gerekiyor ama tık yok" şeklinde konuştu.

“İmamoğlu’nun beyni bu milletin emrinde değil”

Canikli, “Beyni bu milletin emrinde değil, çıkıp bunu bile söylemiyor. Olur mu öyle şey, ben her şeyimle Türk milletine aitim demiyor, diyemiyor. Sadece bu konuyla ilgili sorulan soruları geçiştirerek, olayı kapatmaya çalışıyor” dedi.

Canikli, İstanbul’da yaşayan Giresunlulara büyük bir görev düştüğünü kaydederek, “Bir kez daha bu millet için ne yapılması gerekiyorsa elbette hemşehrilerimiz onu yapmaya hazır.

Topal Osman Ağamız ne yapmışsa, Pontuslulara karşı hangi mücadeleyi vermişse, onların bu topraklarda tekrar yeşermemesi için, hayat bulmaması için, işgal edilmemesi için hangi mücadeleyi vermişse, hangi yaklaşımla hareket etmişse, hangi kahramanlık duygularıyla hareket etmişse şimdi Giresunlular da, Topal Osman Ağa’nın torunları da yine aynı amacı, aynı hain projeyi ortadan kaldırmak için bu mücadeleyi verecek inşallah” ifadelerini kullandı.

“Şaibeli sandık başkanlarının el çektirilmesi gerekiyor”

Bir gazetecinin sandık başkanlarına ilişkin sorusu üzerine Canikli, şunları söyledi:

“Üzerinde şüphe ve şaibe olan isimlerin tekrar 23 Haziran’da yapılacak seçimde görevlendirilmeleri doğru değil, uygun değil. Bununla ilgili soruşturmalar henüz sonuçlanmamış, yargı aşaması devam ediyor ama tedbir olarak bunların el çektirilmesi gerekir ama bunda neden ısrar ediliyor anlamakta mümkün değil. AK Parti olarak gerekli itirazları yaptık.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 18:03
  1. İstanbul
  2. Giresun
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli
  4. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH’dan 5 kıtaya Ramazan yardımı
    1. İHH’dan 5 kıtaya Ramazan yardımı
    2. İzmir'de göçmen operasyonu! 27 Afgan..
    3. Sudan’da 9 ay içinde seçime gidiliyor
    4. Diktatör Franco'nun mezar yerinin..
    5. Darülaceze, bayram coşkusunu..
    6. Süper Lig'de kritik eşik! Takım sayısı..
    7. Su kuyusunda zehirlenen 3 kişiden biri..
    8. Fethiye’de bayram yoğunluğu
    9. Malazgirt’te bayramlaşma töreni
    10. Manisalı AK Partililer İstanbul’da..
    11. İmamoğlu baba ocağı Akçaabat’ta..
    12. CSKA Moskova, Itoudis'in sözleşmesini..
    13. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    14. Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6..
    15. Kırmızı listeye alındı! Zarar verene..
    16. "Ekrem Bey'in rakibi artık Binali Bey..
    17. Venezuelalı muhalif lider Lopez'in eşi..
    18. Mavi bayraklı plajlarda bayram..
    19. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    20. Donald Trump'a çok sert tepki: Pişman..
    21. Genç ve Beytülmakdis Akademi Mescid-i..
    22. Erkekler Basketbol 1. Lig: OGM..
    23. Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
    24. Erman Kunter, 2021'e kadar Cholet..
    25. Kaymakam Tanrıseven’den sürücülere ve..
    26. Kaş’ta bayramlaşma
    27. "Bodrum'da yaz boyu sanatsal..
    28. Sinop’ta yangın
    29. Sinop’ta bayramlaşma töreni
    30. Barcelona'dan Arda Turan için flaş karar
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."