Nureddin Yıldız Hoca Müslümanları uyardı! 'Bunu yapan nasipsizdir'

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Nureddin Yıldız Hoca, Müslümanlara, "Tevbe etmiş insanların geçmişini kurcalamayın." uyarısında bulundu.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), yanında bulunan sonradan Müslüman olmuş hiçbir kişinin geçmişini konuşmadığını belirten Yıldız Hoca, şunları söyledi:

"Medine'de Ebu Cehil'in oğlunu tanımayan birisi 'Kim bu adam, nereden geldi?' diye sormuştu. Yanındaki de 'Bu Ümmet'in Firavunu'nun oğludur' demiş. Ebu Cehil'in oğlu olduğunu kastetmiş. Çünkü Efendimiz (SAV) 'Ebu Cehil bu Ümmet'in Firavunu'dur' diye buyuruyor. Zavallı üzülmüş. 'Babamın günahından bana ne' demiş. Halbu ki kendisi de bir sene öncesine kadar babası gibi bir adamdı. Efendimiz (SAV) bu konuşmayı duyunca, 'Siz bunu babası ile nasıl ayıplarsınız?' diye hiddetlenmiş."