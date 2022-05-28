Nureddin Yıldız Hoca Erbakan anısını anlattı: Böyle bakarsanız İstanbul...

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Nureddin Yıldız Hoca, merhum Necmeddin Erbakan ile yaşadığı bir anısını paylaştı.

Yıldız Hoca, Erbakan ile bir toplantıya katıldığını ve merhumun ağzından İstanbul'a ilişkin şunları duyduğunu aktardı:

'Onu rahmetle anmazsak kul hakkı olur'

Allah Necmettin Erbakan'a rahmet etsin. Bir toplantıda birisi soru sordu. Dedi ki, "Siz İstanbul'u Bizans alır gibi, Pontus tazelenir gibi evhamlar öğretiyorsunuz. Beş asırdır İstanbul'da ezan okunuyor. Siz rüya görüyorsunuz". Allah rahmet etsin. Tefekkür etmeden dedi ki, "Endülüs'te de 8 asır okunuştu o ezanlar. Nerede şimdi? Bu dünyada gitmez bir şey yoktur. Böyle bakarsanız İstanbul da gider".

Allah rahmet etsin. Burada, hadis dersi yaptığımız yerde onu rahmetle anmazsak kul hakkı olur. Bu İspanya'ya ne oldu?