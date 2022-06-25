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Dünya Nurdan Almalı'dan kahreden haber!
Dünya

Nurdan Almalı'dan kahreden haber!

Kanser tedavisi gören Milli judocu Nurdan Almalı'dan acı haber geldi. Milli sporcu 23 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 14:47:00 -
Nurdan Almalı'dan kahreden haber!

Bir süredir Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı, 23 yaşında Vefat etti.

Nurdan Almalı, 8-9 Haziran 2019'da Bosna Hersek'in Zvornik kentinde gerçekleştirilen Gençler Balkan Judo Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştı.

Judo Federasyonu başsağlığı mesajı yayımladı:

Vefat ve Başsağlığı

Sivas bölgesi kadın Milli Takım judocularımızdan 63 kiloda ülkemizi temsil eden Nurdan Almalı’nın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine, camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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