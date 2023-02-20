Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

İlk andan itibaren hükümet, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve halkın işbirliğiyle depremin açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, ilçede 28 mutfakta günlük 75-80 bin kişiye yemek veriliyor.

Hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü ilçenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla ülkenin birçok yerinden gelen belediye ekipleri, çöplerin toplanmasından suların verilmesine kadar birçok alanda görev yapıyor.

Depremzede Serpil Avcı, yaşanan yıkımı şu sözlerle anlattı:

"Bizi duvardan duvara vurdu. Gece yarısı kendimizi sokağa zor attık. Evimiz ve dükkanımız yıkıldı. Çadırda yaşıyoruz. Nurdağı diye bir şey kalmadı. Hepsi yerle bir oldu. Allah razı olsun devletimizden, milletimiz de imdadımıza yetişti."

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