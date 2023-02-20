  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’

Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi! Ahmet Hakan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz
Gündem Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu
Gündem

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

Depremlerin ardından Kahramanmaraş kent merkezi ile Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde dronla çekilen görüntüler, yıkımın ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Büyük ölçüde enkaz yığınına dönen Nurdağı’nda duvarları yıkılan bazı evlerin iç kısmı sokaktan görülebiliyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 10:35:00 -
Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

İlk andan itibaren hükümet, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve halkın işbirliğiyle depremin açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, ilçede 28 mutfakta günlük 75-80 bin kişiye yemek veriliyor.

Hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü ilçenin yeniden ayağa kaldırılması amacıyla ülkenin birçok yerinden gelen belediye ekipleri, çöplerin toplanmasından suların verilmesine kadar birçok alanda görev yapıyor.

Depremzede Serpil Avcı, yaşanan yıkımı şu sözlerle anlattı:

"Bizi duvardan duvara vurdu. Gece yarısı kendimizi sokağa zor attık. Evimiz ve dükkanımız yıkıldı. Çadırda yaşıyoruz. Nurdağı diye bir şey kalmadı. Hepsi yerle bir oldu. Allah razı olsun devletimizden, milletimiz de imdadımıza yetişti."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23