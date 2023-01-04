Nur topu gibi bir pozisyonumuz daha oldu! Tam geçti derken...

Antalyaspor-Fenerbahçe maçındaki iptal edilen gol yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Günlerdir, Beşiktaş'a verilmeyen kırmızı kart ve Sivasspor'un Galatasaray karşısında sayılmayan golü konuşuluyordu. Dün oynanan maçta ise Antalyaspor'un son dakikada attığı beraberlik golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Yorumcu Erman Toroğlu iptal edilen golle ilgili bomba değerlendirmeler yaptı.

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın 90+8. dakikasında Antalyaspor'un golünün iptal edilmesinin ardından tüm Türkiye ikiye bölündü. Usta yorumcu Erman Toroğlu, pozisyonla ilgili bomba yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe,Süper Lig'in 17'nci haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti.

Kırmızı beyazlılar ligde oynadığı son 3 maçından yenilgi ile ayrılırken, Fenerbahçe ise son 2 lig maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. 10'uncu dakikada Antalyaspor savunmasında uzun atılan pasta ceza alanı dışında Haji Wright'ın kafa ile indirdiği topu önünde bulan Luiz Adriano'nun vuruşunu kaleci Altay kontrol etti. 11'inci dakikada Fenerbahçe atağında savunmadan seken topu ceza alanı içerisi sol kanatta önünde bulan Joshua King'in sağ ayağıyla sert vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü. 14'üncü dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasına altıpas içerisinde Haji Wright'ın kafa vuruşu kaleci Altay'ın bakışları arasında ağlarla buluştu: 1-0.

55'inci dakikada sağ kanattan Szalai'nin ceza alanı içerisine yaptığı ortaya Joshua King kafayı vururken meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu altıpas içerisinde önünde bulan Batshuayi'nin kafayla boş kaleye yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-1.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe atağında sol kanattan King'in yaptığı ortaya Batshuayi kafayı vururken top Güray'ın eline çarptı. VAR kontrolü sonrası hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

62'nci dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Batshuayi topu ve kaleci Alperen'i farklı köşelere gönderdi: 1-2.



74'üncü dakikada Antalyaspor'da Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanı arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Haji Wirght'ın yaptığı kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Antalyaspor'da Fernando, ceza sahası dışından çektiği şutla ağları sarstı. Ancak gol, pozisyon öncesi ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Yorumcu Erman Toroğlu pozisyon hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, "Pozisyonda kendinizi kandırmayın. Tertemiz pozisyon. Bu yardımcı hakemi kontrol altına almak lazım."

"Pozisyonda engelleme, kıl dönme falan yok. Bırakın bu işleri!"

"2 dakika sonra maç bitecek, Antalyaspor'un 1 puanı yendi." "VAR'da kim var? Koray Gençerler. Ulan bu adamların hakemliği yok." ifadelerini kullandı

Öte yandan Antalyaspor'dan ise maçın hemen ardından çarpıcı bir paylaşım geldi. O paylaşımda 'Adaletin olduğu 'paralel evrende' maç sonucu 2-2' denildi.

Antalyaspor bir sonraki açıklamada ise TFF'den VAR kayıtlarını açıklamasını istedi.





