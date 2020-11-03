  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nur Sultan’da şair Abay Kunanbayev’in doğumunun 175. yılı dolayısıyla konferans yapıldı
Aktüel

Nur Sultan’da şair Abay Kunanbayev’in doğumunun 175. yılı dolayısıyla konferans yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 17:52:31 -
Nur Sultan’da şair Abay Kunanbayev’in doğumunun 175. yılı dolayısıyla konferans yapıldı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan’da, Kazak edebiyatının kurucusu, şair Abay Kunanbayev’in doğumunun 175. yılı dolayısıyla düzenlenen "Büyüklerin Uyumu: Abay ve Nevai" konulu çevrimiçi konferans düzenlendi.

Uluslararası Türk Akademisince gerçekleştirilen konferansa, Akademi Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Senato Başkanı Maulen Aşimbayev, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Türkiye’nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kırgızistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev, Özbekistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Saidikram Niyazhojayev’in yanı sıra milletvekilleri, rektörler, yazarlar ve bilim insanları katıldı.

Konferans çerçevesinde Abay Kunanbayev’in Özbekçeye çevrilen "Kara Sözler"i ile Ali Şir Nevai’nin Kazakçaya kazandırılan 5 mesnevisinden oluşan "Hamse"si tanıtıldı.

Kazakistan Senato Başkanı Aşimbayev, burada yaptığı konuşmada, kadim Türk edebiyatının kurucusu Ali Şir Nevai'nin eserlerinin Kazakçaya çevrilmesinin büyük kazanç olduğunu belirterek, "Abay (Kunanbayev), Nevai’yi manevi hocası olarak benimsedi ve onun şiirlerinden esinlenmişti. Bu bağlamda, iki büyük şahsiyetin eserlerinin aynı anda yayımlanması, sembolik bir anlam taşıyor." dedi.

Özbekistan Senato Başkanı Narbayeva da söz konusu eserlerin kardeş ülkeler arasında edebiyat ve kültür alanındaki ilişkileri önemli ölçüde etkileyeceğine işaret ederek, “Bu, din ve dil, tarih ve din olarak ortak değerlerimizin bulunduğu komşu Kazak halkı ile kadim dostluk ve kardeşliğimizin, kültürel ilişkilerimizin yıl geçtikçe geliştiğinin önemli ispatı." ifadesini kullandı.

Bu yıl, Kazakistan’da modern Kazak edebiyatının kurucusu Abay Kunanbayev’in doğumunun 175. yılı münasebetiyle ülke genelinde ve dünya çapında çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu
Dünya

Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısına ilişkin Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, terör saldırısına il..
Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı
Siyaset

Mehmet Metiner, Ali Babacan'ı işaret ederek uyardı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan konusunda çarpıcı uyarılar yaptı.
Ertan Özyiğit, 'Beklenen oldu' diyerek koronavirüs ile ilgili kötü haberi verdi
Gündem

Ertan Özyiğit, 'Beklenen oldu' diyerek koronavirüs ile ilgili kötü haberi verdi

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün mutasyona uğradığını belirterek kritik detayları paylaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay