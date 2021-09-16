Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'ni hizmete açıyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelerden birisi olan ‘'Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'' hizmete açılıyor. 100 çocuk kapasiteli olan gündüz bakımevi 3, 4 ve 5 yaş çocukları İçin hazırlıklarını tamamladı. Burhaniyeli yardımsever Nur Çakıroğlu Albak tarafından yaptırılan gündüz bakımevi, Bahçelievler Mahallesinde, bin 500 metrekare alanda kurulu olup, 5 derslik, oyun odası, uyku odası, çocuk parkı ve bahçesi ile yemekhaneden oluşuyor.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Belediye Meclis Üyelerinin son çalışmaları yerinde inceledi ve hazırlıklar hakkında bilgi adlı. Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek gündüz bakımevi, alanında uzman öğretmenler, güvenlik personeli ve yardımcı personeller görev yapacak. Ayrıca uzman eğitmenler tarafından gündüz bakımevinde İngilizce, drama, akıl- zekâ oyunları, halk oyunları, modern dans ve bale dersleri de verilecek. Hizmet verecek olan kurumda belirlenen ücret tarifesi ise en düşük 575 TL, en yüksek bin 250 TL aralığında belirlenen ücretler ailelerin gelir durumuna bakılarak tahsil edilecek.