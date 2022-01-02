Numan Kurtulmuş'tan tokat gibi sözler! CHP'nin kirli yüzünü gözler önüne serdi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programı'nda konuştu. Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısını hatırlatarak, CHP'nin kirli zihniyetini gözler önüne serdi.

"Bu memlekette Cumhuriyet Halk Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti yıllar boyunca milletin inançları ve değerleri ile mücadele etmiştir. Bu söylendiğinde kızıyorlar." diyen Kurtulmuş, "Tarihin sayfalarını bir açın." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısını hatırlatan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Yakın döneme bakın. Sayın Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' diyor ya vallahi akıl hocaları iyi akıl vermiş. Bu fikri 'helalleşme' kavramının toplumun değerlerine ait olduğunu bilen birileri ona vermiş ama dökme su ile değirmen dönmez. Gelin helalleşecekseniz bu milletten özür dileyeceğiniz şeyleri hatırlatalım.

'Özür dilemeleri gerekmez mi?'

28 Şubat'ta ufacık çocuklarımızı ikna odalarına sokan CHP zihniyeti değil miydi? Aynı şekilde 27 Nisan muhtırasının hazırlandığı dönemde orduyu göreve çağıran sokaklara çıkaran bir darbe teşebbüsünün olmasını ima eden CHP zihniyeti değil miydi? Aynı şekilde eski bir bakanları, 'ben başörtülü bir hakimin olduğu mahkemede yargılanmak istemem çünkü ortada taraf tutarlar' dedi.

Bundan dolayı özür dilemeleri gerekmez mi? Yılın son haftasında CHP sözcülerinden birisi bu milletin inançları ve değerleri ile ne kadar kavgalı olunabileceğini ortaya koydu. Cehaleti bundan ibaret de değil. Biz bu insanları başörtülüler ve başörtüsüzler diye ayırmayız. Biz okumuşlar ve az okumuşlar diye ayırmayız.