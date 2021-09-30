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Gündem Numan Kurtulmuş'tan Meral Akşener'e olay gönderme
Gündem

Numan Kurtulmuş'tan Meral Akşener'e olay gönderme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Başbakanlığa adayım” açıklamasında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 16:04:00 -
Numan Kurtulmuş'tan Meral Akşener'e olay gönderme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Başbakanlığa adayım” diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gönderme yaptı. Kurtulmuş, “Türkiye’de başbakanlık rejimi çoktan kalktı” dedi.

AK Parti’li Numan Kurtulmuş, partisinin Ataşehir ve Ümraniye ilçe teşkilatlarının yönetim kurulu toplantılarına katıldı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, Meral Akşener’in başbakanlık açıklamalarına yanıt verdi. Kurtulmuş şunları söyledi:

“2023 bakımından rahatlığımız var, cumhurbaşkanı adayımız belli. Bizim karşımızdaki bloğun en temel problemi hala aday belirleyememesi. ‘Ben aday olacağım’ diyen hanımefendi diyor ki ‘Ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım ben başbakan adayı olacağım’ Sonra başka isimler çıkıyor. ‘Ben başbakan olacağım’ lafı anlaşılır değil Türkiye’de başbakanlık sistemi çoktan kalktı. 2023 seçimlerinde başbakanlık için oylama yapılmayacak.

"2 hedefimiz var"

AK Parti’nin 2023 seçimlerine yönelik hedeflerine de değinen Kurtulmuş, “AK Parti olarak Allah’ın izniyle iki tane hedefimiz var. Aynı gün kurulacak sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara birinci çıkararak yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. AK Parti’yi de parlamentonun birinci partisi olarak Meclise taşıyarak yeni bir seçim zaferinden inşallah çıkartacağız. Hem parlamentoda güçlü, hem Cumhurbaşkanlığında güçlü olarak yolumuza devam edeceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’ye konuk olduğu programda cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa aday olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanlığı rejimini eleştiren Akşener, “Bunu birkaç defa söyledim ama anlaşılmadı. Burada net bir şekilde açıklayayım. Cumhurbaşkanlığına aday değilim başbakanlığa adayım” demişti.

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