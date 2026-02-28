Numan Kurtulmuş'tan İran mesajı: Böyle bir şey olmaz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Önder İmam Hatipliler Derneği Geleneksel iftar programında ABD ile İran arasındaki gerilimle ilgili konuştu.

Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada, “Dünya olarak ve özellikle bölge olarak fevkalade zor bir döneme girdiğimizi maalesef her gün yeni haberlerle biraz daha yakından görüyoruz. İsrail ve Amerikan kuvvetlerinin egemen bir devlet olarak İran’a karşı başlattığı hava saldırıları kural bazlı sistemin ortadan kalktığını bir kez daha gözümüze soka soka ilan eden bir yaklaşımdır. Böyle bir şey olamaz. Dünyada en fazla nükleer silaha sahip olanlar, ‘nükleer silah var’ diye bir ülkeye karşı savaş ilan ediyor. Zaten yeterince savaşın olduğu bölgemizde yeni bir savaşın çıkması bölge halklarının hiçbirinin lehine ve menfaatine değildir. Türkiye olarak başından itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her vesileyle İran-Amerika-İsrail arasındaki meselenin, özellikle İran-Amerika arasındaki müzakere yoluyla çözülmesinden başka bir yol olmadığını ifade ettik. Müzakerenin devam ettiği bir süreçte, müzakerelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin ilan edildiği bir süreçte böylesine bir saldırının başlatılması asla doğru değildir, kabul edilemez, dünya barışına asla katkı sunmayacağı gibi dünyada yeni çatışmaların, yeni kırılmaların da kapısını açacak fevkalade önemli bir adımdır" dedi.

28 Şubat'ın yıldönümüne ilişkin de konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:

Geçmişe doğru baktığımızda 28 Şubat’ın anlı şanlı adamlarının, kadınlarının, 28 Şubat’ın silahşörlerinin bugün neredeyse bir tanesinin dahi ismi hatırlanmıyor. Ama 28 Şubat mağdurlarına bütün kapılar açılmış, Allah’a çok şükür 28 Şubat, arkasından bambaşka bir mevsimi doğurmuştur.