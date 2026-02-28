  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur'
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur'

İran ordusu, ABD ve İsrail saldırılarına karşılık olarak "Seccil" adlı balistik füzeyi devreye soktuğunu açıkladı.

Foto - İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur'

İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan ve "pişmiş çamur" anlamına gelen Seccil füzesi, çatışmanın askeri ve sembolik boyutunu büyüten bir adım olarak öne çıktı.

Foto - İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı kapsamlı operasyon bölgede çatışmayı genişletti. İran, sabah saatlerinde yaklaşık 10 ABD üssünü hedef aldığını duyururken, birçok başkentte patlama sesleri duyuldu.

Foto - İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur'

İran ordusu, düşman hedeflerine Seccil füzesi fırlattığını açıkladı. Füzenin ismi, Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe ordusunun Ebabil kuşlarının gagalarıyla taşıdıkları taşları atarak yenilmelerine atıfta bulunarak "Pişmiş çamur" anlamına geliyor.

Foto - İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur'

Seccil, 650 kilogram ağırlığında bir savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olup, bu miktar orta menzilli karadan karaya füzeler için ciddi bir yıkım gücü olarak kabul ediliyor. Füzenin katı yakıt teknolojisi, sadece depolama ömrünü uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda sıvı yakıtlı füzelerle kıyaslandığında çok daha hızlı tepki verme süresi sağlıyor.

Foto - İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur'

Lübnan Hizbullah'ı, ABD ve İsrail'in İran saldırısına karşı İran ile dayanışma mesajı yayınladı. Hizbullah, İsrail'e karşı saldırılara katılıp katılmayacağına dair bilgi vermedi. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, Hizbullah'a dolaylı bir mesaj vererek "ülkenin güvenliğini ve birliğini tehdit eden maceralara sürüklenmesini kabul etmeyeceğini" söyledi. İsrail, İran müdahalesinde "Hizbullah taraf olursa Lübnan'ı vururuz" mesajı vermişti.

Foto - İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. İsrail Başbakanlık ofisi görüşmeyi doğrularken, İran'ın 11. füze saldırısına başladığı belirtildi. Gündüz saatlerinde İsrail'in saldırısında vurulan bir ilkokulda ölen çocukların sayısının da 85'e yükseldiği açıklandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, okul saldırısını "barbarca" olarak nitelendirdi. Ayrıca İran Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'ndan hiçbir geminin geçemeyeceğini telsiz aracılığıyla anons ettiği açıklandı.

bırakın izleyin seyredin

iran ve israilin birbirlerini vurmaları bu ülkelrin bize saldırmalarını 10 yıl ertler haberiniz olsun
