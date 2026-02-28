İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi! İsmini İslam tarihindeki Fil Vakası'ndan alan 'Pişmiş Çamur'

Seccil, 650 kilogram ağırlığında bir savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olup, bu miktar orta menzilli karadan karaya füzeler için ciddi bir yıkım gücü olarak kabul ediliyor. Füzenin katı yakıt teknolojisi, sadece depolama ömrünü uzatmakla kalmayıp, aynı zamanda sıvı yakıtlı füzelerle kıyaslandığında çok daha hızlı tepki verme süresi sağlıyor.