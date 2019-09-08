Numan Kurtulmuş’tan HDP’ye çarpıcı mesaj! ‘Gelin PKK ile aranızda…’

Balıkesir AK Parti İl Teşkilatı 20 ilçenin katılımıyla Danışma Kurulu Toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin dört bir koldan zor bir dehlizin içine sokulmaya çalışıldığını belirtti.

"Bölge haritaları değiştirilmeye çalışılıyor"

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü;

‘Bir taraftan PYD/YPG üzerinden Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere bölge haritaları değiştirilmeye çalışılıyor. Bir taraftan vekalet savaşları, terör örgütlerini taşeron olarak kullanan büyük devletler, büyük güçler marifetiyle Suriye, Irak ve bütün bölge yeniden tanzim edilmeye çalışılıyor. Bu tanzim edişi sürecinde Türkiye'nin içerisinde de 40 seneye yakın bir süredir olduğu gibi PKK eliyle, PKK'nın taşeronluğu vasıtasıyla başka işler yapılmaya çalışılıyor. Değerli kardeşlerim bu oyuna 'dur' diyeceğiz. Bu coğrafyada 1 asır önce, bu coğrafyayı hallaç pamuğu gibi dağıtanların bir kez daha bu coğrafyada siyasi haritaları baştan aşağı değiştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. Fırat'ın doğusunda da olacağız. Fırat'ın batısında da olacağız. Çünkü Fırat'ın doğusundakilerde bizim dostumuz, kardeşimiz, Fırat'ın batısındakiler de. Terör örgütlerini arada çıkartacağız. Terör örgütlerini kullanan emperyalist güçlere fırsat vermeyeceğiz.’

"Gelin demokratik bir siyaset yapın"

Kurtulmuş, HDP'ye de PKK'yla ilgili çağrıda bulundu. Demokratik siyaset vurgusu yapan Kurtulmuş, 'Madem demokrasi, ne işiniz var dağda, ne işiniz var silahla, ne işiniz var adam öldürmeyle, ne işiniz var el yapımı bombayla, ne işiniz var başka ülkelerden aldığınız size hibe edilen bombalarla. Ne işiniz var başka ülkelerin ordularında, sadece onların ordularında bulunan dünyanın en gelişmiş silahlarıyla. Madem siyaset yapıyorsunuz, madem bu milletin halkından, bu milletin insanlarından siz oy istiyorsunuz, gelin demokratik bir siyaset yapın. Gelin, HDP olarak PKK ile aranızda hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun.’

"Türkiye'nin gözü önünde bir oyun oynanıyor"

‘Gelin o partilerin oradaki yöneticileri olarak, o annelerin kaygılarına, o annelerin haykırışlarına kulak verin, evlatlarının bulunması için gayret sarf edin. Değerli kardeşlerim Türkiye'nin gözü önünde bir oyun oynanıyor. Biz kaynaklarımızı asla teröre kaptırmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bakıyorsunuz bu örgütlerin arkasında, artık isimlerini söylemeye gerek var mı yok mu bilmiyorum, falanca ülke var. Beraber devriye geziyorlar. Bir tarafta onun bayrağı, bir tarafta örgütün bayrağı. Bu örgütün arkasında Avrupa'da vesaire açılmış olan siyasi bürolar var. Avrupa'nın çoğu başkentinde bunların büroları var. Destek veriyorlar. Sözde müttefik olarak zannettiğimiz ülkeler, bizim can düşmanımız olan, bu ülkenin Türk ve Kürt halkına kastetmiş olan terör örgütüne her türlü desteği veriyor. Doğu Akdeniz'de petrol bulmak için hidrokarbon bulmak için bütün ülkeler seferber olmuş, Türkiye'nin orada petrol aramasından rahatsız oluyorlar.’