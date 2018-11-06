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Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken yerel seçim açıklaması: Kimseye torpil ve iltimas yok

Yerel seçimlerdeki adaylara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, adayların mütevazı, adaletli, ehliyetli, liyakatli ve millete sadakatli olması gerektiğine dikkat çekerek, "Önümüzde bir yerel seçim var, bu seçim bu siyasi hareketin bir kez daha halkın karşısına çıkacağı, halktan güven oyu almak için gayret edeceği bir seçimdir. Bu seçimde, bu tanıdığımdır, arkadaşımdır yok, kimseye torpil ve iltimas yok. Bu seçimde partinin üstüne basarak yükselecek kişilerle iş yapamayız." diye konuştu.

06 Kasım 2018 Salı 01:00
Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken yerel seçim açıklaması: Kimseye torpil ve iltimas yok

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti bu milletin öze dönüş hareketinin adıdır. AK Parti büyük bir medeniyet çizgisinin bugünkü temsilcisidir, milletin kökleriyle buluşmasının ve yeniden büyük Türkiye'nin inşasının adresidir." dedi.

Kurtulmuş, Nevşehir'de AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, yerli ve milli bir siyasi parti olduğunu, milletin geçmişten gelen fikri mücadelesinin günümüze yansıması olduğunu belirtti.

AK Parti'nin, diğer siyasi partilerde olmayan başlıca temel özelliklere sahip önemli bir siyasi hareket olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, partiyi başarıya taşıyan özellikleri şöyle anlattı:

"AK Parti bu milletin öze dönüş hareketinin adıdır. AK Parti büyük bir medeniyet çizgisinin bugünkü temsilcisidir, milletin kökleriyle buluşmasının ve yeniden büyük Türkiye'nin inşasının adresidir. AK Parti sadece bir siyasi parti değil, bir büyük medeniyet hareketinin bir büyük siyaset çizgisidir. AK Parti'nin altı temel özelliği vardır. Bunlardan birisi zedelenirse AK Parti bir medeniyet hareketi olma vasfını kaybeder. AK Parti milli ve yerli bir siyasi harekettir, gayri milli siyaset odaklarının bu ülkedeki yönetim saltanatına son vermiş yerli ve milli bir siyasi harekettir. Bu siyasi hareket Türkiye'nin iki asırlık büyük ve fikri mücadelesinin bugüne yansımasıdır. AK Parti, sanayide, teknolojide, kültürde ve siyasette milli olmayı temsil ve tercih eder. İkincisi AK Parti reformcu bir siyasi partidir. Üçüncü özelliği millete güvenmesidir. Çünkü millet yanlışta ittifak etmez. Millet beşeri planda en önemli hakemdir. Dördüncü özelliğimiz, adalet ve kalkınma. Önceden insanlar bize 'köy yolumuzu yapın' derlerdi, bugün 'komşu şehirde var biz de havalimanı istiyoruz' diyor. AK Parti bir bölgenin değil tüm ülkenin partisidir. Şırnak'ta da Edirne'de de Nevşehir'de de Rize'de de partimizin bayrağı dalgalanıyor. AK Parti'nin bir özelliği daha var ki diğer partilerde bu özellik yok. AK Parti dünya partisidir, dünya mazlumlarının partisidir. 15 Temmuz akşamında dünyanın birçok yerinde insanlar meydana çıkıp dua ettiler. O dönem Bahreyn'den gelen bir parlamenter arkadaş sabaha kadar insanların camilerde dua ettiğini, sabah ise şükür namazı kıldıklarını söyledi. Aynı şeyi Sudan'da da Bosna Hersek'te de birçok yerde yaptılar."

'Kimseye torpil ve iltimas yok'

Türkiye'nin 31 Mart 2019'da yerel seçim için sandığa gideceğini hatırlatan Kurtulmuş, aday belirleme sürecinde, millette karşılığı olan siyasilerin aday olarak ilan edileceğinin altını çizdi.

Yerel seçimlerdeki adayların, mütevazı, adaletli, ehliyetli, liyakatli ve millete sadakatli olması gerektiğine dikkati çeken Numan Kurtulmuş, "Önümüzde bir yerel seçim var, bu seçim bu siyasi hareketin bir kez daha halkın karşısına çıkacağı, halktan güven oyu almak için gayret edeceği bir seçimdir. Bu seçimde, bu tanıdığımdır, arkadaşımdır yok, kimseye torpil ve iltimas yok. Bu seçimde partinin üstüne basarak yükselecek kişilerle iş yapamayız. Millette karşılığı olan ve partiye kazanç getirecek olanlarla yol alacağız. Mütevazı, adaletli, ehliyetli, liyakatli ve millete sadakatli arkadaşlarımızı bulup çıkaracaksınız ve 31 Mart seçimlerinde inşallah Nevşehir'de tulum çıkaracak, başarılı sonuçlar alacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, ilçe ve belde belediye başkanları ile parti teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 01:00
  1. Şırnak
  2. Rize
  3. Nevşehir
  4. Edirne
  5. numan kurtulmuş
  6. ak parti

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