Numan Kurtulmuş'tan asgari ücretlileri sevindirecek açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un NTV'deki açıklamalarından satır başları şöyle:

Faiz bütün dünya ekonomiler için maliyet arttırıcı bir unsurdur. Üreticilerimizin üretimlerini sürdürebilmesi için kredilerde faiz yükünün olmaması gerekiyor. MB’nin aldığı kararlar düzenleyici bir etkiye sahiptir. MB politika kurulu değil, enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden kurumdur.

Siyasetin vazifesi faizin maliyet baskısını azaltmaktır diye düşünüyoruz.

Kurlardaki aşırı oynaklık küresel piyasalardan da kaynaklanmaktadır. ABD ekonomisinin bile enflasyonla uğraşmakta olduğunu görüyoruz.

Bir ekonominin asıl gücü neyi ürettiği ile ölçülebilir.

Asgari ücretli ve emeklilerin yani dar gelirlerin ihtiyaçlarına hükümet cevap verecektir. En son memur zamlarında da bu gerçekleştirilmeye çalışıldı.

Yükselen fiyatların üzerinde hakkaniyetli bir asgari ücret sağlaacaktır.