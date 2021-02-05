Numan Kurtulmuş'tan ABD'ye tokat gibi "Boğaziçi" cevabı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da ulusal ve uluslararası haber kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestoları değerlendiren Kurtulmuş, ABD'den gelen açıklamalara tepki gösterdi.

"Hangi ülkeden gelirse gelsin insan hakları konusunda Türkiye'yi hizaya sokmaya çalışanlara söyleyecek çok sözümüz var. Kimsenin bize parmak sallamaya hakkı da yoktur, haddi de yoktur" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hele hele ABD'de bir siyahinin boğazına basarak ölümüne sebep olanların ya da Avrupa'daki protestolarda orantısız güç kavramının bile yetersiz kalacağı şekilde müdahale edenlerin söz söylemeye hakkı yoktur. BM kuruluşlarının da bize insan hakları dersleri vermeye hakkı yoktur."

Kurtulmuş, Türkiye'deki üniversitelerin daha ileri gitmesi için her türlü imkanı seferber edeceklerini belirterek "İnşallah en kısa sürede Boğaziçi yeniden güçlü bir bilimle araştırma ile makalelerle yeniden anılır hale gelir" diye konuştu.