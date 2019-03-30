Numan Kurtulmuş seçim sonrasını işaret etti: Süper Lig’e çıkacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayınında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına konuk olan Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

İstikrar algısı en önemli etken. Önümüzdeki belki çok büyük büyüme olmayacak ama gelişen ekonomiler arasında daha ileri gitme potansiyeli olan ülkelerden birisi. Türkiye yeni bir altyapıya sahip olan bir ülke. 2023 – 2053 hedefimiz var.

Herhangi bir yabancı yatırımcı, iyi niyetli yabancı bir yatırımcı geldiği zaman zaten bir sürü analizler yapıyor. Geldiği zaman burada kendi yatırımını rahat bir şekilde yönlendirebilecek teşvikler, bürokrasi olduğunu biliyor. Türkiye uluslararası tahkim bakımından pozitif olarak ayrışmış ülkelerden birisidir.

Türkiye’deki yatırım ortamının, yatırımcı dostu olduğunu biliyor. Bir yatırım yapmak istiyorsa ona her türlü desteği sağlıyoruz.

15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cüler çok yaptılar. “Aman ha Türkiye’ye yatırım yapmayın” Hatta ilan edilmiş kongrelerin iptal edilmesini sağladılar. Tabiri caizse, Trump da dedi ya “Türkiye gelişmiş bir ülkedir” Başka bir anlamda söyledi bunu ama bir realiteyi söyledi. Türkiye birçok bakımdan gelişmiş ülke olarak bakılabilecek durumda. Nihayetinde sermaye sahibi rasyonel davranır. Hiç kimse hibe yapmak için burada yatırım yapmaz.

TL’ye güven nasıl artar?

Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsun. Spekülatif atakların hepsini bertaraf edebilecek güce sahip. Seçimden sonra güven ortamı tesis edilir, ekonomik ve siyasi istikrarı bir kez daha onayladığı ortaya çıkar ondan sonra herkes kendi durumunu belirlemek durumunda kalır.

Türkiye üzerinden spekülasyon yapmak isteyenlerin heveslerini kırmak bakımından pozitif bir etkisi olacaktır. Öyle günler oldu ki biz gün gün takip ettik. Kurban bayramının olduğu hafta dolar neredeyse 8 liraya çıktı. Birden Türk varlıkları üzerine spekülatif ataklar oluyor. Bu TL’yi değersiz hale getiriyor. Bu tür ortamlar artık bundan sonraki, 4,5 yıl Türkiye’de inşallah bir seçim ortamı olmaksızın bir süre olacak. Bu süre içinde bu tür spekülasyonlara yeltenmek isteyenler artık bin kere düşünmek zorunda kalacaklar.

Bizim uluslararası ticarette bütün ticaret partnerlerimizle kendi milli paramız üzerinden ticaret yapma meselesi… Eğer burayı başarabilirsek bu zaten kendi para birimlerimizi garanti altına almak demektir. Çok rahatlatır, çok kolay değil ama önemli. Türkiye inşallah bunu da gerçekleştirecektir.

Süper Lig’e çıkacağız

Orta gelir tuzağı meselesini yıllar evvel söyleyenlerden birisiyim. Bunun aşılmasının en önemli yollarından birisi sağlam bir üretim yapısıdır. Esas boğuştuğumuz alan burası. Küresel rekabette var olabilecek, rekabet olabilecek markalarımızı geliştirmek… Türkiye bu tarafa doğru yönelmiştir. Allah’ın izniyle bu 4,5 yıl Türkiye’nin her alanında kalkınma hamlemizi yaparak bu orta gelir tuzağı meselesinden de kurtulacağız.

Futbol benzetmesiyle şöyle söylüyorum. 13’üncü büyük ekonomiyiz ama Türkiye için yeterli değildir. Tabiri caizse playoff oynuyoruz. İnşallah şampiyon olup Süper Lig’e çıkacağız. Daha çok üreteceğiz, küresel rekabette güçlü şekilde ayaklarımız yere basarak devam edeceğiz. Siyasi ve ekonomik istikrarla bunu sağladığımız takdirde Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olur.

Bizim kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok

Türkiye kendisini tahkim etmek durumunda. Hele bu bölgede, sürekli ittifakların değiştiği… İsrail’in çok baskın bir güç olarak bölgedeki bütün siyaset unsurlarını değiştirecek duruma gelmiş olması. Brexit, NATO, Ukrayna – Kırım meselesi… Bütün bunların hepsi bize bir şey söylüyor. Türkiye çok güçlü olmak zorunda ve kendi eksenini tahkim etmek zorunda. Türkiye bu coğrafyada kendi eksenini tahkim etmek zorundadır. Bizim kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok.

10 yıl sonra konuştuğumuzda belki bambaşka bir dünyadan bahsedeceğiz. İkinci dünya savaşının oluşturduğu denge sistemi kalmadı. Sadece 5 ülke istedikleri gibi dünyayı yönetecekler. ABD İsrail’in önünü açacak… Böyle bir dünya yok. Ya da Trump tweetlerle dünyayı yönetecek. Bu sürdürülemez bir durumdur. Türkiye’nin yapmaya çalıştığı, haklının, haklıların yanında durabilmek ve dünya 5’ten büyüktür demek kolay değil.

Golan tepeleri meselesi...

Dünya sistemine diyoruz ki, BM’nin bu yapısıyla 5 tane ülkenin dudağından çıkan sözlerle dünya yönetilecek bir yer değildir. Böyle yönetmeye davranırsanız gayri adil davranırsınız.

Golan Tepeleri meselesi zaten 1967 savaşının konusu ve sonucudur. Suriye’ye ait olduğu herkes tarafından kabul edilen bir yeri, hangi akılla; diyorsunuz ki tweet atıyorsunuz önce. Sonra tiyatral bir törenle diyorsunuz ki ben bu tepelerin İsrail’e verilmesini istiyoruz. Adama sorarlar sen ABD’nin başkanı mısın? İsrail’in sözcüsü müsün?

Yalnızlaşacak olan biz değiliz, zorla kabul ettirmeye çalışanlar olacaklardır. İyice Ortadoğu’da saldırganlaşmaya başlayan İsrail olacaktır. Biz yeter ki bu ilkeli duruşumuzu sürdürelim. Belki İslam, Arap ülkeleri arasında, gelişmekte olan ülkeler arasında belki birileri yeterince destek vermiyor olabilir. Ama sizi temin ederim ki, Arap, Latin Amerika’da çok ciddi destek buluyor.