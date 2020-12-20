Numan Kurtulmuş: Reform sürecini oluşturuyoruz

TV’de açıklamada bulunan Kurtulmuş, şunları dile getirdi: “Bunun bir çerçevesi var. Birincisi serbest pazar ekonomisini daha iyi işletmek buradaki birtakım aksaklıklar varsa bunları aşacak bir irade ortaya koymak. İkincisi ekonomik reformlarla birlikte siyasi hukuki reformları eşzamanlı olarak gerçekleştirmek. Üçüncüsü Türkiye’nin sahip olduğu ortak tecrübeyi harekete geçirmek. Tüm kurumların görüşlerinden istifade etmek istiyoruz. Dördüncüsü reform programımızın merkezine Türkiye’nin milli sanayisinde milli ekonomisindeki gelişmeyi esas almak gibi ana çerçeveleri belirlenmiş olan bir reform sürecini oluşturuyoruz.”