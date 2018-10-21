Numan Kurtulmuş: Ne olduğuna dair kesin bir sonuç yok
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, 'Oldukça zor bir durum bu. Ne olduğuna dair şüpheler var ama kesin bir sonuca dönüştürülmüş değil' şeklinde konuştu.21 Ekim 2018 Pazar 10:35
Cemal Kaşıkçı'nın başına neler geldiğine dair açıklamalar birbirini izlerken, güvenlik güçlerinin çalışmalarının da sonuca en yakın noktada olduğu biliniyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da CNN Türk ekranlarında katıldığı bir program Kaşıkçı olayına dair değerlendirmelerde bulundu.
Yaşanan sürecin oldukça zor bir durum olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi:
- "En zor durum bu durum. Ne olduğuna dair şüpheler var ama kesin bir sonuca dönüştürülmüş değil.
- Ancak durum kamuoyunun yansıdığı gibiyse hiçbir şekilde bu işin üzerini örtme Suudi Arabistanlıların da yapabileceği bir şey değildir. Eğer gerçekten böyleyse çok vahim sonuçları olacaktır."
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