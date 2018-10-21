Numan Kurtulmuş: Ne olduğuna dair kesin bir sonuç yok

Cemal Kaşıkçı'nın başına neler geldiğine dair açıklamalar birbirini izlerken, güvenlik güçlerinin çalışmalarının da sonuca en yakın noktada olduğu biliniyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da CNN Türk ekranlarında katıldığı bir program Kaşıkçı olayına dair değerlendirmelerde bulundu.

Yaşanan sürecin oldukça zor bir durum olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi: