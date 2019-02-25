Numan Kurtulmuş, kirli ittifakı deşifre etti! "Bu ittifak artık açık bir seçim ittifakıdır"

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'da AK Parti Pendik İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partililerle bir araya geldi. Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeniden büyük bir medeniyet mücadelesi verme iddiasında olan bir partinin en büyük gücünün teşkilatlarının gücü olduğunu söyledi.

AK Parti'nin tecrübeli bir siyasi geçmişi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Ama bunların üstünde en önemli güçlerimizden birisi, inanmış, hedefine kilitlenmiş, gerçekten dava insanı olarak hareket eden çok sayıda teşkilat mensubuna sahip oluşumuzdur." dedi.

Türkiye'de ortaya çıkan fırtınalı süreçlerde en büyük güçlerinin, hem nicelik hem nitelik bakımından üstün bir kadroya sahip bulunmaları olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu siyasi kadro şunu biliyor; bir parti ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir seçim çantada keklik değildir. Her seçim mutlaka sahada kazanılır. Masada kazanılan bir tek seçim yoktur. Eğer masada kazanılıyor olsaydı masası güçlü olanlar hep Türkiye'de galip gelirdi. Kimi kastettiğimi biliyorsunuz. CHP'nin her seçimde birinci gelmesi gerekirdi. Ama öyle olmuyor. Arkanızda olan birtakım güçlerle, medya gücünüzle, yabancı ülkelerden aldığınız destekle kazanmıyorsunuz. Onun için bizim en büyük özelliğimiz, seçmenle gönül bağı kurabilecek bir yeteneğe sahip olmamızdır. Millet neredeyse, orada bulunuyor olmamız insanların gönlüne bir şekilde hitap edebilmemizdir."

"Bu seçimi beka meselesine dönüştüren biz değiliz"

Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtikten sonraki ilk seçim olduğunu hatırlatarak, "Bu seçim, milletin hangi istikamette tercihini sürdürdüğünü göstermesi bakımından önemli. Ayrıca bu seçim aynı zamanda beka meselesidir. Bazı muhalif arkadaşlar diyor ki 'Niye beka meselesidir?' Bu seçimi beka meselesine dönüştüren biz değiliz." dedi.

Bu seçimi beka meselesine dönüştürenin, başta ana muhalefet partisi olmak üzere diğer partilerdeki siyasetçilerin tavırları ve tarzları olduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"7 Şubat MİT krizi. MİT Başkanı ve yardımcısını FETÖ'cü polisler alacaklar, savcılar tutuklayacaklar, arkasından hükümet düşecek. 17-25 Aralık operasyonları, Gezi Parkı Olayları aynı şekilde. Bu olayların hepsine bakıyorsunuz, 'Zulüm 1453'te başlamıştır.' yazısı Taksim'de duvarlara yazıldı. Eğer muhalefet partisinin milletvekilleri, böylesine vatan, millet, devlet karşıtı bir kalkışmayı; 'Muhalif gençler ne güzel özgürlüklerini orta yere koyarak, hükümete karşı bir gösteri içinde bulundular.' diye meşrulaştırıyorsa, bu meselede bir beka meselesi vardır.

Gezi Parkı Olayları'ndan sonraki o süreçte, neredeyse Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'ne girip, Başbakan'ın odasını basacak noktaya gelen gençleri, CHP'nin ya da onun yandaşı olan terörle ilintili partinin adamları alkışlıyorlarsa, bu meselede bir beka meselesi vardır. Aynı şekilde hendekleri kazıp, içine koydukları bombalarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halka hayatı zindan edenleri alkışlayan birileri Meclis'te varsa, onlarla maalesef ana muhalefet açık bir seçim iş birliği içindeyse, burada bir beka meselesi vardır. "

"Görünürde CHP ile İYİ Parti'nin olması bir anlam ifade etmez"

Aynı şekilde 15 Temmuz'da bu milletin sırat köprüsünden döndüğünü dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saat 23.00-01.00 arasında gitti, gitti, geldi. O tarafa da bu tarafa da dönebilirdi darbe. Allah razı olsun bu milletin cesareti, Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla o badireden Türkiye uçurumdan kurtuldu. Uçurumdan kurtulmuş bir Türkiye'nin, FETÖ'cü eşkiyanın uluslararası güçlerle iş birliği yapmasına rağmen kalkıp eğer birileri diyorsa; 'Bu örtülü bir darbedir', burada bir beka meselesi vardır. Eğer bir beka seçimi denmesini istemiyorlarsa, beyler terör örgütlerine yan çıkmasınlar. Onlardan yana ifadeler kullanmasınlar. Siyaseti normal bir zeminde yapsınlar.

Şimdi dağ ile irtibatını, Kandil ile irtibatını her vesileyle dile getiren, parlamentodaki her konuşmalarında her vesileyle Kandil'e selam durup, oraya saygı içinde ifadelerde bulunanlar eğer diyorlarsa; 'Biz İstanbul, Ankara, Adana'da aday çıkarmayacağız.' Kimi destekleyecekler? CHP'yi destekleyecekler. Örtülü değildir, bu ittifak artık açık bir seçim ittifakıdır. Açık bir iş birliğidir. Görünürde CHP ile İYİ Parti'nin olması bir anlam ifade etmez, işin içinde HDP ve bazı irili ufaklı partiler de vardır. Dolayısıyla bu beka meselesini millete çok iyi anlatmamız lazım."

"31 Mart seçimleri milletin istediği istikamette olacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyasetçilerin hiçbirinin siyaset dışı antidemokratik yolların içinde olmasını istemediklerini belirterek, şunları aktardı:

"CHP eğer ilk günden '15 Temmuz, FETÖ'cü hainlerin kalkıştığı açık bir iç savaş provokasyonu, devleti ele geçirme operasyonudur.' deseydi, ağzımızı açıp 'beka meselesi' demezdik. Kandil'in, terör örgütünün gölgesindeki bu siyasi parti, iş birlikleriyle seçimi ve milletin iradesini yönlendirmeye kalkmasalardı 'beka meselesi' demezdik. O partide siyaset yapanlar 'Bizim terörle bir işimiz yok. PKK Türkiye'ye, Kürt halkına, bizim seçmenimize ihanet eden bir terör çetesidir. Bizim onlarla hiçbir bağımız yok' deyip, PKK ile aralarına mesafe koysalardı, ağzımı açıp 'beka meselesi' demezdik. Ama siyaset dışı yolların her türlü kirli teşebbüslerinde bulunacaksınız, ondan sonra 'Efendim bu mesele bir yerel seçimdir.' diyeceksiniz. Bunu kimse kabul etmez, bu numarayı kimse yutmaz."

Yurt dışından bazı çevrelerin, şimdiden nasıl 31 Mart akşamını bekler halde olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bekledikleri şudur; AK Parti ve Cumhur İttifakı, 24 Haziran'da aldığı oyun daha altına düşsün. AK Parti 2014'teki belediyelerin daha gerisine düşsün. Böylece Türkiye'de bir hükümet, meşruiyet tartışması çıkartalım. Hiç heveslenmesinler. Milletin desteğiyle, 31 Mart seçimleri tam manasıyla milletin istediği istikamette olacak." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kurtulmuş'a, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil, günün anısına hediye takdim etti.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, AK Parti Pendik Belediye Başkan Adayı Ahmet Cin ile partililer katıldı.