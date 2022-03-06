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Siyaset Numan Kurtulmuş: Halkın cumhurbaşkanını 2023’te yeniden seçeceğiz
Siyaset

Numan Kurtulmuş: Halkın cumhurbaşkanını 2023’te yeniden seçeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden halkın oylarıyla cumhurbaşkanı seçebilecek bir çalışmanın içerisinde olacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 21:34:00 -
Numan Kurtulmuş: Halkın cumhurbaşkanını 2023’te yeniden seçeceğiz

Pendik Belediyesini ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, şunları dile getirdi: “İnşallah bu çalışmalarımızı vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkararak çok güçlü bir şekilde sürdürmek nasip olur. Önce 2023’te Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden halkın oylarıyla cumhurbaşkanı seçebilecek bir çalışmanın içerisinde olacağız ve tabii 2024’te de inşallah Pendik’te de İstanbul’da da yarım kalmış olan büyükşehir ile ilgili hesabı bir şekilde vatandaşlarımızın oylarıyla, destekleriyle görerek yolumuza devam edeceğiz.”

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