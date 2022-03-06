Numan Kurtulmuş: Halkın cumhurbaşkanını 2023’te yeniden seçeceğiz

Pendik Belediyesini ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, şunları dile getirdi: “İnşallah bu çalışmalarımızı vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkararak çok güçlü bir şekilde sürdürmek nasip olur. Önce 2023’te Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden halkın oylarıyla cumhurbaşkanı seçebilecek bir çalışmanın içerisinde olacağız ve tabii 2024’te de inşallah Pendik’te de İstanbul’da da yarım kalmış olan büyükşehir ile ilgili hesabı bir şekilde vatandaşlarımızın oylarıyla, destekleriyle görerek yolumuza devam edeceğiz.”