Numan Kurtulmuş açıkladı! Gıdadaki fahiş fiyatla ilgili çalışmalar yapılıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş son zamanların gündem konusu olan gıdadaki fahiş fiyatlarla ilgili, "Burada devletin bazı kurumları devreye girerek, temel ihtiyaç maddelerinde, ayçiçeği yağı, zeytin yağı gibidir, bunların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bununda faydalı şekilde Türkiye'de ticaret hayatına yansımaları olacak." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'te bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kanal 5'te yayınlanan "Gaziantep Özel Yayın" programında kentteki gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Gıda fiyatlarındaki artış hükümetin gündeminde"

Gazetecilerin gıda fiyatlarındaki yükselmelerine ilişkin bir sorusu üzerine Kurtulmuş, gıda fiyatlarında ciddi haksızlıklar olduğunu, anlaşılmayan fiyat artışlarının yaşandığını, bu konunun hükümetin gündeminde yer aldığını söyledi.

Üreticinin maalesef zaman zaman mağdur olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ürettiği ürünü elinden çok ucuza çıkartmış oluyor ama en sonda olan tüketiciye oluyor. Tüketici bunu marketten alırken çok yüksek fiyatla alıyor. Burada devletin bazı kurumları devreye girerek, temel ihtiyaç maddelerinde, ayçiçeği yağı, zeytin yağı gibidir, bunların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bununda faydalı şekilde Türkiye'de ticaret hayatına yansımaları olacak." dedi.