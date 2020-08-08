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Ekonomi

Nükleer tesislerin ve maddelerin emniyet yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:43:09 -
Nükleer tesislerin ve maddelerin emniyet yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı

ANKARA (AA) - Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer tesisler ve maddelerle ilgili düzenleyici kontrole tabi faaliyetlerin yürütülmesi sırasında alınması gereken emniyet önlemlerine ilişkin esasları belirledi.

Konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, Türkiye sınırları içinde barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer maddeleri üretmek, işlemek, kullanmak, bulundurmak, yeniden işlemek veya depolamak üzere yetkilendirmeye tabi tesisleri kapsıyor.

Ayrıca, yönetmelik, nükleer emniyetin hedefi, kontrol, emniyet, güvenlik, sorumluluk, işbirliği, bilgi güvenliği ve siber güvenlik, nükleer madde sınıfları, inşaat ve emniyet planları gibi konularını içeriyor.

Nükleer tesislerin ve nükleer maddelerin emniyetinin tüm yetkilendirme aşamalarının Nükleer Düzenleme Kurumunun düzenleyici kontrolüne tabi olduğu belirtildi.

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