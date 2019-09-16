'Nükleer savaş çıkar' uyarısı sonrası Hindistan'dan büyük provokasyon

Pakistan'ın nükleer savaş uyarısının hemen ardından, Hindistan'dan bir provokasyon daha geldi. Gujarat eyaleti başbakanı Vijay Rupani, 'İslamabad yönetimi, elindeki Keşmir bölgesini (Azad Keşmir) kaybetmeye hazır olsun.' dedi.

İki nükleer komşu Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir bölgesi üzerinden yaşanan gerilim sürüyor.



Pakistan Başbakanı İmran Han, El Cezire'ye verdiği röportajda diyalog çağrısı yaparak, aksi takdirde nükleer bir savaşın çıkma ihtamali konusunda uyarılarda bulundu.

Pakistan Başbakanı savaş istemediklerini, ancak konvansiyonel bir savaşın kaybı halinde ölümüne savaşacaklarını belirterek savaşın nükleer bir çarpışmayla biteceği konusunda uyarılarını yineledi.



Han, Hindistan'ın 6 haftadır Keşmir'i kuşattığını belirterek bölgede soykırım hazırlığı yapıldığını ifade etti.

Hindistan provokasyonu sürüyor

Han'ın diyalog ve savaş uyarılarına kulak asmayan Hindistan tarafından ise yine gerilimi tırmandıracak bir açıklama geldi.



Ülkenin Gujarat eyaleti başbakanı Vijay Rupani, Azad Keşmir'i kastederek, ''Pakistan'ın işgal ettiği o bölge de bizim. İlerlemeye hazırız. Pakistan da bölgeyi kaybetmeye hazır olsun.'' dedi.