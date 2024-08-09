  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Donald Trump Merkez Bankası'na kafayı taktı! Son açıklaması ülkeyi şaşırttı

5 litresi 1500 liraya yaklaşmıştı! Türkiye'nin stoklarında bulunan zeytinyağı miktarı herkesi şok etti

İsrail, Türkiye'ye sonunda bunu da yaptırttı! Yazıklar olsun size

HAMAS'ın yeni lideriyle ilgili şok gerçekler! İşte "en tehlikeli adam"ın bilinmeyenleri

Pedofili yuvası Roblox'tan şaka gibi savunma!

ABD'den skandal "Türkiye" hamlesi! O faaliyetlerine apar topar hız verdi

Hindistan "Türk SİHA'larını vuracağız" diyordu! Kendileri yapamadı, füze verip o ülkeye yaptıracaklar

Saray kapatıp doyasıya eğlendiler! CHP işrette

‘Hodri meydan yalandı desin hadi dava açsın’ İmamoğlu ekmek fırınının üstü bakın neymiş!

Japon savaş gemileri Türk sularına girmek üzere! Haber her an gelebilir
Teknoloji Nükleer füzyon teknolojisinde çığır açan gelişme! Mayonezden güneş enerjisi
Teknoloji

Nükleer füzyon teknolojisinde çığır açan gelişme! Mayonezden güneş enerjisi

Yeniakit Publisher
2024-08-09 15:25:00 -
Nükleer füzyon teknolojisinde çığır açan gelişme! Mayonezden güneş enerjisi

Nükleer füzyon, güneşin enerji üretme yöntemini taklit ederek sınırsız ve temiz enerji vaat ediyor. Pennsylvania'daki Lehigh Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu potansiyeli gerçekleştirmek için mayonezin benzersiz fiziksel özelliklerinden yararlanıyorlar.

Araştırma ekibi, mayonezin plazma benzeri özelliklere sahip malzemelerin hareket ve basınca nasıl tepki verdiğini incelemek için kullandı. Mayonez, yüksek basınç ve sıcaklıklar altında nasıl deforme olduğunu ve orijinal şekline nasıl döndüğünü gözlemlemek için ideal bir materyal olarak öne çıkıyor.

NÜKLEER FÜZYON ENERJİSİNDE MAYONEZ ETKİSİ

Arindam Banerjee liderliğindeki ekip, mayonezi, nükleer füzyon denemelerinde kullanılan füzyon kapsüllerinin yapısal bütünlüğünü test etmek için kullanıyor. Bu çalışma, nükleer füzyon sürecinde karşılaşılan hidrodinamik istikrarsızlıkları anlamak ve bu sorunları çözüme kavuşturmak için büyük önem taşıyor.

DENEYLER DEVAM EDİYOR

Lehigh Üniversitesi’nde özel olarak tasarlanmış bir rotatör laboratuvarında, bir mayonez kavanozu dakikada 150 devire kadar çevriliyor. Araştırma süreci, öğrenciler tarafından 2019’da tamamlanan bu benzersiz alanda yürütülüyor. Daha hızlı hızlara ulaşarak mayonezin tepkilerini daha iyi anlamayı hedefliyorlar.

Bu ilk çalışmalar, nükleer füzyonu daha ucuz ve ulaşılabilir hale getirmek için atılmış önemli adımlardır. Ekip, mayonez kullanarak yüksek sıcaklık ve basınç altındaki plazma kapsüllerinin davranışlarını tahmin etme yeteneklerini geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu araştırmalar, küresel çapta nükleer füzyonu gerçekleştirmek için yapılan çabalara önemli bir katkı sağlıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23