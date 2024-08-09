Nükleer füzyon teknolojisinde çığır açan gelişme! Mayonezden güneş enerjisi

Araştırma ekibi, mayonezin plazma benzeri özelliklere sahip malzemelerin hareket ve basınca nasıl tepki verdiğini incelemek için kullandı. Mayonez, yüksek basınç ve sıcaklıklar altında nasıl deforme olduğunu ve orijinal şekline nasıl döndüğünü gözlemlemek için ideal bir materyal olarak öne çıkıyor.

NÜKLEER FÜZYON ENERJİSİNDE MAYONEZ ETKİSİ

Arindam Banerjee liderliğindeki ekip, mayonezi, nükleer füzyon denemelerinde kullanılan füzyon kapsüllerinin yapısal bütünlüğünü test etmek için kullanıyor. Bu çalışma, nükleer füzyon sürecinde karşılaşılan hidrodinamik istikrarsızlıkları anlamak ve bu sorunları çözüme kavuşturmak için büyük önem taşıyor.

DENEYLER DEVAM EDİYOR

Lehigh Üniversitesi’nde özel olarak tasarlanmış bir rotatör laboratuvarında, bir mayonez kavanozu dakikada 150 devire kadar çevriliyor. Araştırma süreci, öğrenciler tarafından 2019’da tamamlanan bu benzersiz alanda yürütülüyor. Daha hızlı hızlara ulaşarak mayonezin tepkilerini daha iyi anlamayı hedefliyorlar.

Bu ilk çalışmalar, nükleer füzyonu daha ucuz ve ulaşılabilir hale getirmek için atılmış önemli adımlardır. Ekip, mayonez kullanarak yüksek sıcaklık ve basınç altındaki plazma kapsüllerinin davranışlarını tahmin etme yeteneklerini geliştirmeye odaklanmış durumda. Bu araştırmalar, küresel çapta nükleer füzyonu gerçekleştirmek için yapılan çabalara önemli bir katkı sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO