Nükleer enerji, küresel ısınma için olmazsa olmaz enerji çeşidi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya BölümüÖğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Demirak, Akkuyu NGS’nin işletmeye alınmasıyla,Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerji ithal bağımlılığının azalması vecari açığın azaltılmasının öngörüldüğünü belirterek, "Bu yüzden Türkiye’de nükleer güçsantrallerinin yapımı tercihten ziyade zorunluluktur" dedi.

Avrupa’yı kasıp kavuran aşırı sıcak hava, birçok ülkede sıcaklık rekorlarını altüstederken dikkatleri bir kez daha küresel ısınmaya çevirdi. Son 2 bin yılın sıcaklıktrendlerini inceleyen araştırmacılar, içinde bulunduğumuz çağda yaşanan küreselısınmanın dünya tarihinde örneği görülmemiş düzeye ulaştığını vurguluyorlar.

Nature dergisinde yayınlanan makaleye göre, modern insanlık tarihinin hiçbirevresinde sıcaklıkların, fosil yakıt tüketimine dayalı ekonomilerin geliştiği, üretim vetüketimin emsali görülmemiş bir şekilde arttığı 20. yüzyıldaki gibi hızlı bir yükselişsergilemediğini ortaya koyuyor. Son araştırmalarda ortaya çıkan önemli unsurlardanbiri de içinde bulunduğumuz yüzyılda sıcaklıkların tüm dünyada ve aynı zamandayükseliş gösterdiği.

Sıcaklıklar son 2 bin yılda görülmemiş bir hızla yükseliş kaydederken, verileriyorumlayan Columbia Üniversitesi Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi’nden araştırmacıNathan Steiger, geçmişteki sıcaklık değişimlerinin bölgesel olduğuna dikkat çekerek,"Çağımızda ise sıcaklıktaki artış küresel bir olgudur. Dünyanın yüzde 98’inde endüstridevrimi sonrası yaşanan bir ısınma ile karşı karşıyayız. Bu durum, son 2 bin yıldagerçekleşen iklim değişikliklerinden farklılık gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

"Nükleer enerji, küresel ısınma ile mücadelede önemli bir araç"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Görevlisi Doç.Dr. Ahmet Demirak, son yıllarda yapılan araştırmaların insan faaliyetlerinin küreselısınma üzerinde doğrudan etkisi olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Demirak,"Avrupa’da sıcaklık artışında tarihi rekorlar kırılıyor. Nature Geoscience’da yayınlanan ve İsviçre’deki Bern Üniversitesi’nden bilim insanlarının imzasını taşıyan bir araştırma,sıcaklık artışının dünyanın yüzde 98’ini etkilemesinin, insanların faaliyetlerindenkaynaklanan ’küresel ısınmanın emsalsiz boyutta’ olduğuna dair güçlü sonuçlar ortayakoydu. Nükleer enerji küresel ısınmayla mücadelede önemli bir araç olacak.Uluslararası iklim hedeflerine ulaşmak için 2040 yılına kadar nükleer enerji üretimindeyüzde 80’lik bir büyüme gerekiyor. Bu enerji çeşidi küresel ısınma için olmazsa olmazenerji çeşidi. İklim değişikliği ile mücadelede ülkelere, bireylere ve hepimize büyüksorumluluk düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Karbon emisyonu 4 milyar tona ulaşacak"

Demirak, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, temiz enerji gelişiminin şu ankihızının üç katına çıkmasının amaçlandığını söyledi. Demirak, “2040’a kadar küreselelektrik enerjisinin yüzde 85’inin temiz enerji kaynaklı olması gerekiyor. Şu an bu oranyüzde 36. Aynı zamanda gözardı edilmemeli ki, temiz enerji kaynakları coğrafibölgelere bağımlı. Konumu, iklim koşulları ve çok geniş bir arazi ayak izi gerektirir.Dahası, sürekli güç üretemezler. Şu anki dünyanın ihtiyacı sürekli güç. Bu şartlaraltında 2040 yılına kadar toplam CO2 (karbon) salınımının 4 milyar tona ulaşacağıbelirtiliyor. Çözüm ise enerji sistemlerini temiz hale dönüştürmek. Bunun anahtarı fosilyakıt emisyonunu azaltıp, düşük karbon emisyonuna sahip bir sektöre dönüşmek. Budönüşümde nükleer enerjinin rolü gözardı edilmemeli. Uluslararası iklim hedeflerineulaşmak için 2040 yılına kadar nükleer enerji üretiminde yüzde 80’lik bir büyümegerekiyor" şeklinde konuştu.

"Gelecek için umut verici"

Nükleer teknolojilerin gelişiminin gelecek için umut verdiğini belirten Doç. Dr. Demirak, “Hükümetler bu konuda araştırma ve geliştirmeye daha fazla finans ayırıyor ve küçük modüler reaktörlere ilgileri artıyor. Reaktör tasarım standardizasyonu oluşması veküçük modüler reaktörlerin imalatı, enerjideki yatırım maliyetlerini düşürecek. Dünyadaelektrik piyasalarının tasarlanması, temiz enerji ve enerji güvenliği niteliklerineodaklanmış durumda” diye konuştu.

Nükleer enerjisiz, temiz bir enerji sistemine geçişin zor ve maliyetli olduğuna dikkatçeken Demirak, “Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile nükleer enerjiye geçmeyehazırlanıyor. Bu Türkiye için pek çok açıdan güçlü bir adım oldu. Sinop ve üçüncünükleer santral için çalışma yürütülüyor. Türkiye, nükleer enerji seçeneğini gelişmişülkeler arasında olmak için kullanmalı ve uygulamalı. Eğer bu seçeneğikullanmayacaksa, gelişmeye çalışan bir ülke olmaya devam edecektir” dedi.

"Akkuyu NGS, enerji arz güvenliğini sağlayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının verilerine göre, Türkiye’nin 2023’te kurulugücünün 110-130 bin MW arasında, elektrik tüketiminin ise 500 milyar kWh olmasınınöngörüldüğünü aktaran Demirak, şöyle devam etti: “Türkiye’nin hidroelektrik potansiyelive diğer tüm yenilebilir (rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle) enerji potansiyelinin tamamı kullanılsa bile 2023’de öngörülen 500 milyar kWh enerji tüketiminin ancak yarısı karşılanabilecek. Bu nedenle, 4 bin 800 MW kurulu güç kapasitesine sahip olacak şekilde planlanan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından Mersin’de inşası süren Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Santrali, bir taraftan enerji çeşitliliğini artırırken, diğer taraftan da enerji açığının kapatılması adınabüyük önem taşıyor. Akkuyu NGS’nin işletmeye alınmasıyla, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin sağlanması, enerji ithal bağımlılığının azalması ve cari açığın azaltılması öngörülüyor. Bu yüzden Türkiye’de nükleer güç santrallerinin yapımı tercihten ziyade zorunluluktur.”