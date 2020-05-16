Nükleer enerji Kovid-19 salgınında 'güven tazeledi'

İSTANBUL (AA) - FİRDEVS YÜKSEL/GÜLŞEN ÇAĞATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dünyanın birçok ülkesinde nükleer santrallerin elektrik üretimine devam ettiği ve enerji arzının kesintiye uğramadığı görüldü.



AA muhabirinin, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "Küresel Enerji Görünümü 2020" raporundan derlediği bilgilere göre, dünya genelinde kısmi ya da tam sokağa çıkma yasağının uygulanmasının etkisiyle elektrik talebi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 azaldı.



Küresel boyutta etkisini gösteren salgına ve elektrik talebindeki azalışa rağmen nükleer enerjiden elektrik üretimi, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla sadece yüzde 3 düştü.



Üretimde yaşanan kesintiye, dünya genelinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin elektrik talebinde oluşturduğu düşüş ve bazı santrallerdeki planlı bakım çalışmaları sebep oldu.



Nükleer santraller, salgın sürecinde Fransa, Almanya, Belçika, Slovakya ve İsveç gibi birçok ülkede yük izleme modunda çalışarak Avrupa'nın enerji arzı güvenliğine katkı sağladı.



Böylelikle, söz konusu dönemde nükleer santrallerin elektrik üretimine devam ettiği ve enerji arzının kesintiye uğramadığı görüldü.

- Çin, nükleer enerjiden elektrik üretimini artırdı



Rapora göre, ocak-mart döneminde üretimin en fazla AB'de gerilemesi dikkati çekti. Düşük talep, Fransa'da üretimin yüzde 10 azalmasına yol açtı. Ülkede planlı bakım çalışmaları yapılırken, talebin düşmesiyle birkaç ek reaktör çevrimdışı bırakıldı.



2022 sonuna kadar nükleer enerjiden çıkmayı planlayan Almanya'nın üretiminde ise yaklaşık yüzde 17 düşüş yaşandı.



Nükleer enerji üretimi ABD'de kısmen hava koşullarına da bağlı düşük elektrik talebinin etkisiyle yüzde 2 azaldı.



Bu ülkelerin aksine Haziran 2019'da bir çift büyük nükleer reaktörün hizmete alındığı Çin'de ise nükleer enerjiden elektrik üretiminin ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artması dikkati çekti.



- Nükleer enerjide 2020 beklentisi



Rapora göre, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkisiyle ortaya çıkan düşük elektrik talebi ve reaktörlerdeki planlı bakım ve yapım çalışmalarından kaynaklı gecikmeler, nükleer enerji üretiminin 2020'de geçen yıla göre yaklaşık yüzde 3 azalmasına neden olacak.



Bu düşüş, doğal felaketler kaynaklı olmayan en büyük düşüş olurken, 2011'deki Japonya'da meydana gelen Fukuşima Daichi nükleer kazası sonrasında yaşanan düşüşün yüzde 40'ına denk geliyor.



Rapora göre, elektrik talebinde daha hızlı bir toparlanma yaşanması ve yeni reaktörlerin tamamlanmasıyla, 2020'de nükleer enerji üretimindeki toplam düşüşün geçen yıla kıyasla yalnızca yüzde 1 seviyesinde kalması sağlanabilir.



Öte yandan, işletme halindeki reaktörler elektrik talebindeki toparlanmayı karşılamak için daha yüksek yük faktörlerinde çalışabilir ve inşaat faaliyetlerine dönüş yıl sonunda birçok nükleer santral projesine ev sahipliği yapan Çin'deki reaktörlerin işletmeye alınmasını sağlayabilir.



