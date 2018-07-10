Nükleer Düzenleme Kurumu kuruldu

Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıkla ilişkili Kurum, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir yapıya sahip olacak.

Nükleer Düzenleme Kurulu ile Başkanlıktan oluşacak Kurumun merkezi Ankara olacak. NDK’nin düzenleyeceği faaliyet, konu ve alanlar ile Kurumun görev ve yetkileri Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

Nükleer Düzenleme Kurulu, biri başkan ve biri ikinci başkan olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Kurulun üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Cumhurbaşkanı atama ile birlikte, başkanı ve ikinci başkanı görevlendirmiş olacak.

NDK Başkanlığı ise iki başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşacak. Başkanlık teşkilat yapısı, başkanlık ve başkanın görev ve yetkileri, yetki devri, başkan yardımcıları ile daire başkanlarının atanma usul ve şartları, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenecek.