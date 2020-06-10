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Dünya

Nükleer bomba taşıyabilen savaş uçakları ABD kıyılarında! Pentagon'da acil durum

Nükleer bomba taşıyabilen Rus savaş uçakları, ABD topraklarına yaklaştı. Yaşanan durum sonrası ABD uçakları peş peşe havalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:10:00 - 2020-06-10 13:18:41
Nükleer bomba taşıyabilen savaş uçakları ABD kıyılarında! Pentagon'da acil durum

Rusya, nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip dört savaş uçağının ABD tarafından engellendiğini duyurdu.

Moskova'nın resmi açıklamasına göre, ABD kıyılarına kadar yaklaşan savaş uçaklarının önü uluslararası sularda Amerikan jetleri tarafından kesildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 11 saatlik uçuş gerçekleştiren Tupolev Tu-95MS bombardıman uçağının F-22 Raptor'lar tarafından durdurulduğunu belirtiyor.

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