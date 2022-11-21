Nuh’un Gemisi’nin olduğuna inanılan alan İTÜ’nün radarında

Doğubayazıt’ın Telçeker köyü sınırlarındaki alanda incelemeler yapıp bölgenin toprak ve taş yapısıyla ilgili bazı numuneler alan akademisyenler, laboratuvar incelemelerinin ardından projenin yol haritasını hazırlayacak. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kumral, şöyle konuştu: “Ön araştırma neticesinde öncelikle ilk bulgularımızı araştıracağız. Kış sonrası havaların ısınmaya başlamasıyla tekrar Ağrı’yı ziyaret ederek çalışmanın detaylandırılmasına ve sonuçlandırılmasına gayret edeceğiz. Umarım verimli olur. Hem ülkemiz hem Ağrı’mız hem de dünya turizmine de hizmet edecek bir çalışma neticelendireceğimizi ümit ediyorum.”