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Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 15:58:00 -
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”in  ilgili  hükümleri  uyarınca öğretim görevlileri alınacaktır.

 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi                                                       : 14/01/2022
Son Başvuru Tarihi                                         : 28/01/2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi   : 01/02/2022
Giriş Sınavı Tarihi                                          : 04/02/2022
Sonuçların Açıklanacağı Tarih                       : 08/02/2022

GENEL ŞARTLAR

1- İlanda   belirtilen   kadrolara   yapılacak   atamalarda;   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak.
3- ALES puan türünün belirlenmesinde, atama yapılacak alana ilişkin puan türü dikkate alınır.
4- Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun hesaplanmasında    kullanılacak    4’lük    ve    5’lik    not    sistemlerinin    100’lük    not    sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

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