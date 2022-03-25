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Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Ekonomi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 14:22:00 -
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya  posta  yoluyla  yapılabilecektir.  Süresi  içinde  yapılmayan,  postadaki  gecikmeler  ve  eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz sayılacak  ve  atamaları  yapılmayacaktır.  Bunların  atamaları  yapılmış  olsa  dahi  iptal  edilecek  ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir. Başvuru Adresi: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü, Rektörlük Evrak Kayıt Birimi, KAYSERİ Tel: (0 352) 324 00 00 - Faks: (0 352) 324 00 04

Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  sonuçları,  Üniversitemiz  web  adresinden (www.nny.edu.tr)  yayımlanacak  olup,  bu  aynı  zamanda  tebligat  niteliğinde  olacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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