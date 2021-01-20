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Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik bölümlerine öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:25:00 -
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Doçent kadrosuna başvuracak adayların hazırladıkları dosyayı 15 gün içinde posta veya şahsen Üniversite Rektörlüğü’ne, Dr Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların ise Fakülte Dekanlığı’na teslim etmeleri gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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