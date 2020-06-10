  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nüfuz Edici Bomba’nın teslimatları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:18:27 -
Nüfuz Edici Bomba’nın teslimatları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Nüfuz Edici Bomba’nın teslimatlarının sürdüğünü bildirdi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Tübitak Sage tarafından geliştirilen ve Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği olan, programlanabilir ateşleme zamanlarına sahip ve farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği bulunan Nüfuz Edici Bomba’nın teslimatlarının sürdüğünü açıkladı.


Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Nüfuz Edici Bomba #NEB teslimatlarımız devam ediyor. Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği, programlanabilir ateşleme zamanları, farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme özelliği" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı